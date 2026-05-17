◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝 G大阪 1―0 アル・ナスル（2026年5月16日 キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）

G大阪がクラブ通算10個目のタイトルを獲得した。アル・ナスル（サウジアラビア）に1―0の勝利。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドや同FWジョアン・フェリックスらをシャットアウトした。

「チームとしてやりきれずに負けた後悔があって…あの悔しい経験を活かすのは今回。敗戦が無駄ではなかったと言いたい」――。

DF中谷進之介には忘れられない晩秋の空がある。24年の天皇杯決勝・神戸戦。国立競技場のピッチで味わったのは、チームとしてやりきれずに敗れた深い後悔だった。名古屋から移籍してきた初年度で、かつての常勝軍団は数年間にわたる残留争いの渦中にあった。中谷自身も「まず残留」を口にしてきたが、この敗戦がタイトルへの渇望を呼び起こした瞬間だった。

ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。思うように勝ち切れなかった4月中旬にはFW宇佐美貴史や三浦に相談したこともあった。準決勝第1戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）では自らのハンドでPKを与え、さらに退場処分も受けた。ファンやサポーターと同じ祈る気持ちで準決勝第2戦目を見守るしかなかった。「苦しみながら辿り着いた」と振り返るのは決して大げさではない。だからこそ、この舞台に連れてきてくれた仲間のためにも奮い立った。

前半30分にはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの決定的なシュートを身体を張ってブロック。後半もDF三浦弦太とのコンビでセルガル代表FWマネらの猛攻を撥ね返し続けた。攻撃の中心であるポルトガル代表FWジョアン・フェリックスにも自由を与えなかった。

試合終了のホイッスルが鳴り響くと、ピッチを叩いて感情を爆発させた。2年前の悔涙を、サウジアラビアの地で最高の歓喜へと書き換えた。主将としても成長し、G大阪を再び「タイトルを獲るビッグクラブ」へと押し上げた。