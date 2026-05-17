タレント関根勤（72）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。欽ちゃんこと萩本欽一が起用を断念したお笑い芸人の実名を明かした。

関根は今回の動画で、お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！とともにさまざまなトークを展開。お笑い芸人ジミー大西の数々のエピソードなどで盛り上がった。

その流れで関根は「だって萩本欽一さんが“ジミーちゃんが面白い！使ってみよう!”って言って、2日であきらめたんだから。“無理だ。ボケの度を越してる”って。全然覚えられないから」と萩本がギブアップしたというジミーの話を紹介すると、くっきー！が「“ボケの度を越してる”っていうことは、“ボケじゃない”っていうことですよね」と応じた。関根も「そうそう。だから欽ちゃんが“天然”ってつけたの。ジミーちゃん最強だな。お笑いとしては憧れるけど、なりたいとは思わないね」と言い、くっきー！も「絶対嫌でしょ！生身（なまみ）ですやん」と答え、笑いに包まれた。

関根はジミーについてさらに「彼も絵がうまいよね。“天才”の枠の外にジミーちゃんとか岡本太郎がいるから。ピカソとさ。“天才の上”だから。あれは違うのよ」と絶賛。くっきー！も「“異物”ですよね」と独特の表現で語っていた。