きょう17日（日）は、九州から関東甲信にかけての約160地点で30℃以上の真夏日になるでしょう。東京都心も30℃の予想で、今年初めて真夏日になる見通しです。また、加計（広島）は35℃と、全国で今年初めて猛暑日になる可能性があります。

■天気安定 日ざしたっぷり行楽・洗濯・運動会日和

きょう17日（日）も沖縄から北海道にかけて日ざしに恵まれるでしょう。天気が急変することはなく、絶好の行楽・洗濯・運動会日和になりそうです。よく晴れる分、紫外線が強いですので帽子や日傘などで対策をした方がいいでしょう。

■全国初の35℃以上猛暑日か 熱中症対策を

熱中症対策も必須の一日です。最高気温は九州から関東甲信を中心とした約160地点で真夏日が予想されています。加計（広島）では35℃と、全国で今年初めての猛暑日になる可能性があります。各地とものどが渇く前に水分補給を行い、昼間は風通しのよい服装で過ごすようにしてください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :18℃ 釧路:15℃

青森 :23℃ 盛岡:29℃

仙台 :27℃ 新潟:20℃

長野 :28℃ 金沢:22℃

名古屋:32℃ 東京:30℃

大阪 :29℃ 岡山:31℃

広島 :29℃ 松江:28℃

高知 :29℃ 福岡:28℃

鹿児島:29℃ 那覇:26℃

■あすは上田（長野）で35℃予想

あす18日（月）も晴れて、最高気温は九州から東北南部にかけての約280地点で30℃を超えるでしょう。山形や福島でも34℃まで上がる予想で、上田（長野）は35℃と猛暑日が予想されています。あさって19日（火）にかけても暑さが続くため、熱中症への注意を続けてください。

