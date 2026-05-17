お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（36）が16日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。私服で収録に参加した理由が明かされた。

今回は「小籔千豊崇拝バスツアー!ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題して放送された。小籔を熱狂的に慕う女優の本田望結、イワクラ、timelesz・篠塚大輝の3人がゲストで出演した。

MCのかまいたち・山内健司がイワクラが収録前にハプニングがあったことを暴露。それは「イワクラは今日は“ちゃんとせな”って思って、結構早めに楽屋来てたっぽい」と、イワクラが尊敬する小籔との共演で気合が入っていたことを前置きした。

しかし「マネジャーもスタイリストも誰も来なくて今私服」だと明かした。これに対し、相方・濱家隆一が「え?どういうこと!?」と困惑の表情を浮かべた。

スタイリストが収録時間までに現れなかった理由について、山内は「寝坊やって」と明かし「そんなこと聞いたことない」と笑った。イワクラも「スタイリストさんが…はい」と苦笑いするしかなかった。