沢尻エリカ『サクサクヒムヒム』出演 今だから話せる“衝撃エピソード”も 佐久間大介驚き
俳優の沢尻エリカが、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）に出演することが16日、発表された。
【便組カット】横顔も綺麗な佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
23日の放送のテーマは、プライベートが謎に包まれ平成でも令和でもなぜか気になる存在「沢尻エリカ」。まさかの本人登場に佐久間は驚がくする。赤裸々トークで“沢尻エリカ”を深掘りする。
スタジオには、沢尻と同い年で今回のテーマに興味があるというハライチ・澤部佑がゲストとして出演。みんなで知りたいことを本人に直接ぶつけていく。
そして、沢尻の魅力を伝える“おしつじさん”として、「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」が登場し、今と昔の“沢尻エリカ”を本人と一緒に語る。
さらに、今だから話せる映画『パッチギ！』、ドラマ『１リットルの涙』の撮影の裏側や、沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、ほかでは聞けない貴重なエピソードが続々飛び出す。
【便組カット】横顔も綺麗な佐久間大介
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
スタジオには、沢尻と同い年で今回のテーマに興味があるというハライチ・澤部佑がゲストとして出演。みんなで知りたいことを本人に直接ぶつけていく。
そして、沢尻の魅力を伝える“おしつじさん”として、「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」が登場し、今と昔の“沢尻エリカ”を本人と一緒に語る。
さらに、今だから話せる映画『パッチギ！』、ドラマ『１リットルの涙』の撮影の裏側や、沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、ほかでは聞けない貴重なエピソードが続々飛び出す。