FLOW、結成26周年インタビュー公開 日本人バンド史上初“世界五大陸制覇”の裏側語る
ロックバンド・FLOWが、アミューズ公式YouTubeチャンネル内のオリジナルコンテンツ「A!PRESS」に出演し、「FLOW 結成26周年記念インタビュー」が公開された。
【動画】FLOW、結成26周年インタビュー 日本人バンド史上初“世界五大陸制覇”の裏側語る
2000年に現在の5人体制で活動をスタートし、今年結成26周年を迎えたFLOW。“26（フロウ）”という数字を大きな節目として捉えるメンバーたちが、結成から現在までの歩みを振り返るとともに、日本人バンド史上初となる“世界五大陸制覇”達成までの裏側や、海外で起きた数々のハプニングについて語っている。
インタビューでは、KOHSHI（Vo）とTAKE（Gt）の兄弟を中心に始まったバンドに、KEIGO（Vo）、GOT'S（Ba）、IWASAKI（Dr）が加わり、現在のFLOWが誕生した経緯を紹介。TAKEは当時について「今みたいにSNSで気軽に（メンバーを）募集できる時代ではなかった。友達つながりの中で、奇跡的に集まった5人です」と振り返った。
また、FLOWのターニングポイントとして、初のカバーシングル「贈る言葉」（2003年）や、テレビアニメ『NARUTO -ナルト-』のテーマソング「GO!!!」（2004年）にも言及。「当時、ホームページのアクセス数が圧倒的に上がった」「初の海外ライブは、この曲があったからこそ」「今でも22年間欠かさずに演奏して、1番盛り上がる曲」など、「GO!!!」にまつわるエピソードも明かされた。
さらに、今年1月にアフリカ・コートジボワールで開催された「J-POP Anime Ivoire 2026」で達成した“世界五大陸制覇”に至るまでの珍事件を紹介する「五大陸エピソードランキング」も実施。2018年のブラジル公演では機材が届かず、現地で急きょ楽器を購入してライブを行ったことや、2024年の北米ツアーでは、エアコン故障や雨漏り、パンクなどバストラブルに見舞われたことなど、海外公演ならではのエピソードが語られた。
後半では、アミューズの2026年度新入社員から寄せられた悩みに答える企画も展開。上京したての新入社員からの質問に対し、メンバーそれぞれが経験談を交えながら回答し、最後には「楽しむことを忘れずに」とエールを送った。
インタビューの最後には、KEIGOが「五大陸行ったとはいえ、行けていない国もたくさんあります。日本ももちろん、ライブは続けていきたいなと思っていますので、ぜひライブに1度遊びに来てください」とコメント。動画では、「五大陸エピソードランキング」第1位のエピソードなども公開されている。
【動画】FLOW、結成26周年インタビュー 日本人バンド史上初“世界五大陸制覇”の裏側語る
2000年に現在の5人体制で活動をスタートし、今年結成26周年を迎えたFLOW。“26（フロウ）”という数字を大きな節目として捉えるメンバーたちが、結成から現在までの歩みを振り返るとともに、日本人バンド史上初となる“世界五大陸制覇”達成までの裏側や、海外で起きた数々のハプニングについて語っている。
また、FLOWのターニングポイントとして、初のカバーシングル「贈る言葉」（2003年）や、テレビアニメ『NARUTO -ナルト-』のテーマソング「GO!!!」（2004年）にも言及。「当時、ホームページのアクセス数が圧倒的に上がった」「初の海外ライブは、この曲があったからこそ」「今でも22年間欠かさずに演奏して、1番盛り上がる曲」など、「GO!!!」にまつわるエピソードも明かされた。
さらに、今年1月にアフリカ・コートジボワールで開催された「J-POP Anime Ivoire 2026」で達成した“世界五大陸制覇”に至るまでの珍事件を紹介する「五大陸エピソードランキング」も実施。2018年のブラジル公演では機材が届かず、現地で急きょ楽器を購入してライブを行ったことや、2024年の北米ツアーでは、エアコン故障や雨漏り、パンクなどバストラブルに見舞われたことなど、海外公演ならではのエピソードが語られた。
後半では、アミューズの2026年度新入社員から寄せられた悩みに答える企画も展開。上京したての新入社員からの質問に対し、メンバーそれぞれが経験談を交えながら回答し、最後には「楽しむことを忘れずに」とエールを送った。
インタビューの最後には、KEIGOが「五大陸行ったとはいえ、行けていない国もたくさんあります。日本ももちろん、ライブは続けていきたいなと思っていますので、ぜひライブに1度遊びに来てください」とコメント。動画では、「五大陸エピソードランキング」第1位のエピソードなども公開されている。