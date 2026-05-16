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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「＜１軍クレカ＞（バーチャルカード編）Revolut チャージ元／チャージ先まとめ （ANAPAYへのチャージ上限10万円突破方法！）」を公開した。動画では、三井住友カードゴールド（NL）の「100万円修行」において“最後の砦”となる決済アプリ「Revolut（レボリュート）」の詳細スペックや、ANA Payへのチャージ上限を突破する裏技について解説している。



動画の冒頭で、2026年3月以降、三井住友カードゴールド（NL）の100万円修行の対象となる有望なチャージ先がRevolutのみになると指摘。Revolut自体にはポイント還元はないものの、修行先として活用できる点や、ワンタイムの「使い捨てバーチャルカード」を発行できるため、ネットショッピングでも安全に利用できるメリットを紹介している。



一方で、2025年5月からRevolutからANA Payへのチャージ上限が月10万円に制限されるというデメリットも存在すると説明。そこで動画の主眼となるのが、この「10万円上限」を突破する手法の検証である。



投稿者は、実際にRevolutからANA Payへクレジットカード番号を直接入力してチャージを試み、10万円までは成功したものの、それ以上はエラーが出たことを実証した。しかし、決済方法を「Apple Pay」経由に変更したところ、さらに2万円のチャージに成功し、月間合計12万円までチャージできたと報告。「Apple Payを経由してさらにチャージを行った」と語り、Apple Payを経由することで通常ショッピング扱いとなり、制限を回避できる可能性を示唆した。



動画の終盤では、Revolutを経由して楽天Edyや楽天キャッシュに流すことで最大4.0%の還元を得られるルートなど、具体的な高還元クレカルートを図解で提示している。100万円修行の達成と高還元率の維持を両立させる実践的な手法が網羅されており、ポイ活に取り組むユーザーの知的好奇心を大いに満たす内容となっている。