【並び替えクイズ】1分以内で挑戦しよう！「こ う も ぐ ろ」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
「こ・う・も・ぐ・ろ」の5文字をじっと眺めてみてください。バラバラの文字を脳内でシャッフルして、意味の通る単語を導き出せるでしょうか？ 1分以内に解けたら、あなたの脳の柔軟性はバッチリです！ さあ、挑戦してみましょう。
こ う も ぐ ろ
ヒント：最後の文字は「も」
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▼解説
「こうもぐろ」を並び替えると、秋の空の象徴でもある「うろこぐも」が完成します！ ひらめいた瞬間のスッキリ感を楽しめましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「こ・う・も・ぐ・ろ」の5文字をじっと眺めてみてください。バラバラの文字を脳内でシャッフルして、意味の通る単語を導き出せるでしょうか？ 1分以内に解けたら、あなたの脳の柔軟性はバッチリです！ さあ、挑戦してみましょう。
問題：「こ う も ぐ ろ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
こ う も ぐ ろ
ヒント：最後の文字は「も」
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正解：うろこぐも正解は「うろこぐも」でした。
▼解説
「こうもぐろ」を並び替えると、秋の空の象徴でもある「うろこぐも」が完成します！ ひらめいた瞬間のスッキリ感を楽しめましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)