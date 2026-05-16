「こうもぐろ」という5文字を並び替えて、ある有名な単語を完成させてください！ 制限時間は1分。一見すると不思議な言葉ですが、並び替えると「あの言葉」が現れます。あなたの柔軟な発想力で、正解を導き出しましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

「こ・う・も・ぐ・ろ」の5文字をじっと眺めてみてください。バラバラの文字を脳内でシャッフルして、意味の通る単語を導き出せるでしょうか？ 1分以内に解けたら、あなたの脳の柔軟性はバッチリです！ さあ、挑戦してみましょう。

問題：「こ う も ぐ ろ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

こ う も ぐ ろ

ヒント：最後の文字は「も」

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正解：うろこぐも

正解は「うろこぐも」でした。

▼解説
「こうもぐろ」を並び替えると、秋の空の象徴でもある「うろこぐも」が完成します！ ひらめいた瞬間のスッキリ感を楽しめましたか？

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)