久保史緒里さんがセレモニアルピッチに登場

■楽天 ー ソフトバンク（16日・楽天モバイル最強パーク）

「乃木坂46」元メンバーで俳優の久保史緒里さんが16日、楽天モバイルパークで行われた楽天-ソフトバンク戦のセレモニアルピッチに登場。通算6回目の始球式で、華麗なフォームからノーバウンド投球を披露した。

左手には可憐なピンク色のグラブ、背番号24の「サードユニフォーム2026」を着用しマウンドに上がった久保さん。左足をあげノーワインドアップから投じた一球は、捕手役を務めた中島大輔外野手のミットにノーバウンドで収まった。

惜しくもストライクとはならなかったが、見事な投球にスタンドは大きな拍手に包まれた。投げ終えた久保さんは、その場でペコリとお辞儀。笑顔でマウンドをあとにすると、中島と記念撮影をして6度目の大役を終えた。

宮城県出身の久保さんは、芸能界屈指の楽天ファンとして知られており、これまで始球式を5回務めていた。昨年は4月20日に行われた楽天-ロッテ戦に登板。ワンバウンド投球になったが、今年同様に豪快な1球でファンを魅了した。（Full-Count編集部）