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お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」にて「【ベビーグッズ】赤ちゃんの呼吸と嚥下が変わる。人気商品の落とし穴」と題した動画を公開した。人気ベビーグッズであるストローマグとバンボが赤ちゃんの発達に及ぼす意外な落とし穴と、その代わりになるアイテムについて解説している。



動画では、視聴者から寄せられた「ストローマグやバンボがダメなら何を使ったらいいか」という切実な質問に回答している。まい先生は、ストローマグの代用品として「お湯飲み」を強く推奨。ストローが長いと奥の方で吸ってしまうため、自らの力で飲み込む「嚥下」ではなく、流し込む「吸引」になってしまうと指摘する。一方でお湯飲みを使えば、唇をしっかり使い、水を口の中にためて押し流す「舌圧」をかけられるため、正しい舌の動きが身につくという。



続いて、お座りをサポートする人気グッズ「バンボ」についても言及。まい先生は「バンボの代わりはありません」と断言し、自分の力で座れるようになるまで発達を待つべきだと語る。バンボに座らせると骨盤が沈み込んで後傾した状態になり、腹圧がうまく使えなくなるという。さらに、その不自然な姿勢が「嚥下や呼吸の筋機能にも影響を及ぼす可能性」があるとし、無理に座らせる危険性に警鐘を鳴らした。また、バンボでの姿勢は一見「Cカーブ」に見えるが、自力で動けないため筋肉が働きづらい状態になる点も問題視。正しい嚥下には横隔膜や腹横筋、骨盤底筋で支える必要があり、発達段階に合わせた姿勢の保持が重要であると説明した。



最後に、離乳食を与える際のスプーンの角度についてもアドバイス。親が上からスプーンを近づけると赤ちゃんが上を向いてしまい、顎を引く行動を忘れてしまうため、水平から与えるよう促している。何気なく使っているベビーグッズや日常の習慣が、子どもの発達にどう影響するのか。専門家ならではの視点で、育児の常識が覆るような気づきを与えてくれる内容となっている。