金属バットが「THE SECOND 」決戦直前の全組をリアル評価…出場8組で一番怖い、最も優勝に近いと思うコンビは？

5月16日に開催される「THE SECOND～漫才トーナメント～」本戦を目前に控えた金属バットが、出場8組を独自の視点で評価。ヤング、タモンズ、黒帯、シャンプーハット、リニア、ザ・パンチ、トット--盟友、先輩、後輩たちへの毒舌と愛が入り混じる、金属バット節全開の対戦展望をお届けする。

【画像】7組の中で最も怖く、優勝に近いと思うコンビ

金属バットが語る「THE SECOND」8組の怖さと愛しさ

-いよいよ今年の「THE SECOND～漫才トーナメント～」の日になりました。出場する8組の漫才師について紹介をいただいてもよろしいでしょうか。まずは金属バットさんの1回戦の対戦相手となったヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）さん。

友保 ヤングね、マジマブですからね。バカほど仲いいから。

-何年ぐらいのお付き合いなんですか？

小林 デビュー１年目からじゃないですか。

友保 いやいやいやいや、前世。ソウルメイト。前世で一緒に馬車乗った記憶ある。馬車に塩を積んだ記憶があるんで。お互いに足の鎖を切って2人で走ったんですよね。たぶんあれヤングです。

-そんな長いお付き合いのヤングさん。盟友との対戦となるとやはり複雑なお気持ちですか。

友保 バカにしないでください。何レインボーブリッジ渡ってんだよ。玉造（大阪）の田舎侍が。あんなもん尼崎行け。

-でもやっぱりTHE SECONDって夢があるんだなって思いました。

友保 しかもちゃんとウケたらしいですからね、でもほんまにやりづらいとかじゃなくて、相手がヤングって決まった瞬間にマジで緊張感なくなったんですよね。なんかよそ行きじゃなくなったなというか。

小林 ツートライブがオープニングに漫才して、僕らが出て、ヤング。これ昔ユニットでやってたメンバーなんで。

友保 嬉しいとかじゃないもんな、ただただ緊張感ないな。昔やったな感。何年かぶりにファミコンでロックマンやった感じ。

-ヤングさんってどんな芸人さんなんですか？

友保 デスペラードですね。無法者です。守ってる法律はたぶんないと思いますね。全部の法律破ってます。

小林 筋肉だるまですね。

友保 ヤンテラ（寺田）がな。

小林 筋肉だるまとニューハーフのコンビです。

友保 シマチョンペ（嶋仲）っていう毛がある方が車を買ったんですよ。なんかようわからん軽自動車買わはって、「乗る？」って誘われたんやけど、それが見たことない色やった。たとえるなら女のキ●タマみたいな。

-女のキ●タマ？？

友保 つまりこの世にない色の変な車に乗っていたということです。ヤングのエピソードなんてありすぎるんですよ。ほんまにそれこそいっしょに靴飛ばしやってたメンツ。普通にその辺の台乗って靴飛ばしてました。昔、難波にマックスバリュあったんですけど……。

-数々の思い出がある今はなき難波のマックスバリュ。

友保 その裏が公園やったんですよ。マンションに囲まれた公園みたいな感じで。で、ほんまに靴飛ばし専用みたいな台があって、みんなでキャッキャしながら靴飛ばして。そこでワイン買って飲んでたよな。

小林 マックスバリュの激安ワイン。

友保 ワイン回し飲みしてギャーギャー靴飛ばしてたら向かいのマンションのおっさんに「うるさいんじゃコラ！！」みたいな。えらい上から怒られて。「うーわ、こわっ！」って言ってたらほんまに降りてきて、おっさんが。

そしたらおっさん手に持っとったiPhone落としてバリーンって割れて。「画面割れたんやんけ…」って、めちゃくちゃテンション下がって怒るのやめて帰ってもうたんですけど、その現場に一緒にいたのがヤング。仲はいいです。

タモンズは脱主人公、黒帯は“吉本池のブラックバス”

-お次はタモンズ（大波康平、安部浩章）さん。

友保 1回安部さん、「大宮の香取慎吾」としてプチブレイクしてる。ちょっとこの世の天国見てるんでね。

小林 レイザーラモンさんと当たって勝ってる。レイザーラモンさんめちゃくちゃウケてたけど。

友保 2年前（の決勝大会）に出た時，打ち上げでめっちゃいい焼肉屋行ったんですよ。すごいいい店で、めっちゃいい肉出してくれて。タモンズさんて普段そんな浮かれてないんですけど、大波さんがハイパー浮かれて「こんなええ肉あんまり焼いたらあかんねん」って言ってほぼ生肉を2時間食い続けてお腹下したんですよ、あの人。世の中に適合できない人ですね。

あと思い出したわ。大波さん、THE SECOND抽選会の日に朝からサーティーワンアイスクリームに行ったらしいんですよ。で、アイスを2個カップに入れてもうて、1個食って、1個は抽選会の後のお楽しみって家の冷凍庫に入れたっていう。こんなやつ勝てるわけない。なんて鼻くそみたいなことを。「俺アイスあるから大丈夫やわ」って。

-可愛いらしい。

友保 40歳いくつのワインレッドのスーツ着たおっさんが（笑）。

小林 これ、僕の主観かわからんですけど、タモンズさん2年前ね、主人公の顔してたんですよ。主人公みたいな顔して負けたんで。そして今年全く主人公の感じがないんですよ。だから勝つかもしれない。

-そして、黒帯（大西進、てらうち）さん。

友保 もうバキバキ仲いい後輩ですからね。まあ元松竹なんでね、あいつら。脱竹芸人でしょ。てことはちょっとでも松竹の血が流れてるってことでしょ。バカにしないでくださいよ。なんばパークスの学校（松竹芸能タレントスクール）に通ってたやつでしょ、サイゼリアの横の。バカにしないでくださいよ。こちらビルでやってますんで、NSC（吉本総合芸能学院）。

黒帯って昔、芸に悩んで着物着て漫才してましたけど。同じ着物でも東京ダイナマイトさんは紅白の派手な着物で、あれは美しいじゃないですか。黒帯はほんま日本橋の一番安い着物を着て、昔はてらうちのキャラも固まってなくて、今のゴリゴリセックス顔じゃなかったんです。あいつ、今はもうゴリセクですから。へそにピアスも開けて。むちゃくちゃでしたから。

小林 迷ってたね～。

友保 黒帯の単独ライブ『よしもと漫才劇場スーパーエース』っていう名前、あれ吉本から止められたやつらなんですよ。「あ、うちらの看板背負わんといて」って言われて、そんなやつが勝てるわけないでしょう。穢れですよ。

-先輩と後輩だったらどっちがやりやすいとかあるんですか。

友保 まあ圧倒的に先輩ですけどねそんなもん。でも黒帯なんて後輩でもないですからね。あんなのブラックバスでしょ。外来種ですよね。吉本池に入ってきたらブラックバスですから。

シャンプーハットの底知れなさと、リニア酒井の“爆弾”

-では、シャンプーハット（恋さん、てつじ）さん。

友保 シャンプーさん怖いですね。関東の人、知らん人いてはるから。あのやり口一発目エグいですよね。

小林 3本どうすんのやろって思って。あるんかな。

友保 いやあるやろ。やっぱてつじさんが実はほんまにイカれてんのがバレたら。もっとやばいもんな。

-てつじさんは金属バットと同じく堺市のご出身ですよね。

小林 堺です。

友保 いや、堺でもないらしいですよ。なんか大和川の間でうろうろ生まれたとか。

小林 金岡高校という情報だけはある。

友保 あ！ そういえば、5月にでかい競馬のレースってあるんですか？

-日本ダービーがありますね。

友保 これだいぶ重要なんですよ。ほんまに恋さんがね、博打狂いなんで。あの人、ほんまに年末、喫煙所でイカれるぐらい競馬して、「またお金なくなったわ」「親にな、ちょっとお金包んだろう思ったけど、なくなってしもて」って。だから競馬次第。恋さんの金がすっからかんなったら多分めちゃくちゃ強いと思うんで。絶対取りに来るから。でも5月でしょ……てつじさんはお米作ってはるんですよね。てつじさん田植えしてから来る可能性ある。

-てつじさんのほうが変わってらっしゃるんですか？

友保 てつじさんだいぶです。

小林 匂ってきますね。一応まともぶりはするんですよ。

友保 まともぶってないよ。すぐイカれたこと言うてくれるよ。

-恋さんもですが、てつじさんもイケオジですよね。

友保 よう見たらどっちも男前っすからね 。ジジイになっても全然男前やねんな。なんてったって（マシンガンズ）滝沢さんがイケオジとして跳ねる世界。あんなもん、奇行種ですからね、滝沢さん。まともじゃない。いっぺんたりともまともじゃない。

-そんなシャンプーハットさんと対戦するのがリニア（酒井啓太、しょうへい）さん。本戦出場コンビでは非吉本の人力舎に所属するコンビですね。

友保 リニアはとにかく酒井さんが舐められんの強すぎ。全芸人が1回顔見ただけで「あ、舐めてええわ」ってなる能力者。そっからの返し強いよな。

小林 子犬とフランケンシュタインみたいなコンビ。

友保 いや、しょうへいさんは頬っぺた赤くして14歳の東北の女の子やで。実は大きい声では言えないですけど、酒井さんいっぱい秘密抱え込んでるんで。これだから決勝に出てどこでこの爆弾が爆発するか。マジでマイナスじゃない爆弾2個隠してるんで、あの人。言わんの意味わからんけど。「いや、それは俺のタイミングあるんだよ」って（笑）。

小林 優勝したらじゃない？

友保 優勝したら余計言わへんで。1個はおのずと勝手に爆発するから。ポジティブな方で。もう1個はなんで隠す必要があるのっていうのを「いやいやあるだろ」ってずっと隠してるんですよ。あのチビのハゲほんまに。

小林 抽選会終わってから、真っ暗な部屋でインタビュー撮るんですけど、前の人が撮ってる映像が前室に流れるのを見た酒井さんが「こういうのがやりたくて芸人になったんだよ」って言ってた。

友保 そんなわけない（笑）。

小林 「暗ければ暗いほどかっこいいんだから！」って（笑）。

友保 明るいとこ行け、早よ！

ザ・パンチはなぜ怖い？ 再ブレイク芸人の優しさと鉄火場

-そしてザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾）さん。

友保 パンチさんめちゃくちゃ面白いですからね。やっぱネタ見たらめっちゃおもろいんで。あの面で騙されてますけど。実は一番THE SECONDドリーム掴んでるんじゃないかっていう。2年前のTHE SECOND決勝行ってからほぼ休みないぐらい働いてはるもんな。マネージャーから移動の時の新幹線のチケット受け取った時、ほんま束で持ってて。全国にひっぱりだこ。

-劇場の単価も上がっているのでしょうか。

友保 俺が聞いたんは、ワンステで真珠1個もらってるって。

小林 どんな真珠かによるな（笑）。

-抽選会ってすごく難しいと思うんですけど、やっぱりパンチさんがいてくれると盛り上がりますよね。

友保 なんか面白い親戚のおっちゃんおるみたいなね。浜さんの最後のオリジナル民謡はいかつかったですけど（笑）。わしらが初年度のTHE SECONDの一発目で、東京ダイナマイトさんと当たるってなって、で、ダイナマイトさんが休まはって、その後ルミネでツーマンやったんですけど。浜さんはダイナマイトさんの直系の後輩なんで、わしらに「本当にありがとう」って。「本当によかったわ」言うて浜さんちょっと泣いてたんですよ。優しすぎやろ。

-浜崎さん優しいし、そう思わせる東京ダイナマイトさんもすごいですね。

小林 （ハチミツ）二郎さんのお見舞い、行きたい人多すぎて、全日抽選やったしな。

友保 顔広いもんな～。ちょっと浜さんの話ばかりであれなんで、相方の松尾さんいいですか。「お弁当作って来い」みたいな企画があったとき、松尾さん、ほんまに綺麗なオムレツ作ってきた。怖い。めちゃくちゃ怖い。ちゃんとしてる。

-（笑）。

友保 全体打ち上げみたいな時に浜さんが飲みすぎて、浜さん飲みすぎたらBAD入るんですよ、暴れる。そのとき浜さん、オズワルド伊藤、松尾さんという並びで飲んでて、浜さんが酔っ払って「うわー！」ってなったら、松尾さんが伊藤を押しのけて、ちゃんと拳を振り抜いたんですよ。昔の芸人（笑）。

小林 殴らんと止まらんから。

友保 目は死んでないもんな。ずっと優しいけど、鉄火場ではやるもんな。絶対。『オジサンズ8』で愛媛かなんか行った時に、打ち上げで、浜さんが案の定飲みすぎてうるさいからカウンターに追いやったんですよ。そこのマスターが結構ボケ倒してくるタイプで、有名人と一緒に撮った自分の写真見してきたり。

小林 「俺、おもろいやろ？」タイプの大将。

友保 まあまあ大変やったんですけど、ベロベロの浜さんにはさすがの大将も「もう帰ってくれ」って言って。で、その後ホテルに戻ったらたまたま（ガクテンソク）よじょうさんを見つけて、浜さんが「もう一軒行く？」って誘ったら、よじょうさんに「行くわけないでしょ」って断られてた。結局酔っ払った（マシンガンズ）滝沢さんともう一軒行ったらしいですけど…。魑魅と魍魎2人で行きましたよ。

「俺らのダークサイド」トットこそ最も怖い理由

-そしてラストは、トット（多田智佑、桑原雅人）さん。

友保 芸風が全く一緒なんでね……。

-え？

友保 全く一緒。年齢も一緒。芸風も一緒。スーツの色が違うだけ。

小林 ふふふ（笑）。

友保 トットさんずっとおもしろいんで、寄席ではスベり知らず。ここも俺らと一緒ですね、ほんまに。だから鏡と殴り合うというかね。

-ノックアウトステージで囲碁将棋さんに勝つってすごいことですよね、トットさん。

友保 まあまあまあ、まあね。いや、俺らもなんかで多分勝ってるんかな、囲碁将さんに。

小林 まあまあ4年連続では出てないようなやつなんでね、囲碁将さん。

友保 トットさんは2年先輩なんですけど、ちょっとロンダリングしてるんですよね、芸歴を。

小林 ハスキーボイス（旧コンビ名）からトットになって。

-トットさんインタビューしたことあるんですけど、あまりお二人と被ってる印象はなかったので驚きです。健康的で朝プールに行ってるって言ってましたし。

友保 桑さんね。俺もプール近かったら行きますけどね。

-サッカー部のキャプテンって言ってましたし。

友保 俺らもサッカーやってたよな。

小林 毎日やってた。

-小林さんが高3の時、一瞬だけ野球部に入ったんですよね。

小林 軟式野球部でサッカーやってた。

友保 サッカー部よりサッカーやってた。

小林 日曜も集まってサッカーやってた。

友保 ほぼ一緒やねんな。

-トットさんメロいランキング入ってましたし。

友保 俺らもメロいんで。そこも一緒ですね。ほんまジャケットの色だけやと思う。俺らに緑のジャケットかぶしたらほぼトット。一個明確に違うのは、「やめろ～～」言うてお腹でボケるあの下品なやつ。下品なボケするのがトット、上品なんが僕らですね。脱がないのが僕ら、すぐ脱いじゃうのがトット。

小林 コロナ禍の時『ネタパレ』が背景をグリーンバックで撮影やってたんですよ。お客さん入れられないから。トットさん衣装が緑やから完全に消えてました。

友保 電波少年的漫才がトット。チューヤンボケするのが桑原さん。普通に漫才するのが俺ら。

-友保さんがトットさんのラジオ面白いって言ってたので聞いてます。『トットのコゼリアイラジオ！』おもしろいです。

友保 すぐ喧嘩するんですよ、トットは。すぐ喧嘩するのがトット。外と内の使い分けをできないのがトット。芸能人やってんのが僕ら、かもしんないですね。そうなると。

-今あげてくださった7組の中で最も怖い、優勝に近いと思われるコンビってどなたですか……？

友保 トットですかね。一緒なんで。スターウォーズのルークの試練覚えてますか。ヨーダが「あそこの沼地に行ってこい 」ってルークが行ったらダースベイダーが出てくるんですよ。ルークがライトセーバーでバッって切ったらダースベイダーのお面ばバーンって割れてルークの顔が出てくるんですよ。やってしもた……がトットです。

-？ どういうことですか。

友保 自分と戦ってます。俺らのダークサイドがトットですよ。あれはシスの暗黒卿です

-金属バットとトット、決勝で当たる可能性ありますね。

友保 全然ありますよね。光と闇の勝負です。俺らはジェダイの騎士なんで。

-ヤングさんが記者会見で「トットが一番怖い」っておっしゃっていたのも……。

友保 そう。気づいちゃいました？ あれは俺らが怖いと一緒なんで。

小林 怯えてたか、ヤング。ヤング怯えさせたら大したもんやな。

取材・文／西澤千央