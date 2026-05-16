　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万1800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては390.71円高。出来高は1万1517枚だった。

　TOPIX先物期近は3870ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比6.03ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61800　　　　　-240　　　 11517
日経225mini 　　　　　　 61795　　　　　-240　　　248060
TOPIX先物 　　　　　　　　3870　　　　 -11.5　　　 15453
JPX日経400先物　　　　　 35140　　　　　-120　　　　 529
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　　-2　　　　 785
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース