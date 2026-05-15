Shane Satoが、ニューアルバム『Wavelength』を本日5月15日にリリースした。

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本作は、彼のクリエイティブコミュニティとの結びつきを軸に制作され、多彩なアーティストたちとのコラボレーションによって構築された作品。Braxton Cook、Box Dreams、Oli-J、Nao Yoshiokaらが参加し、それぞれの個性が有機的に交差する内容となっている。

リードシングル「Never Let You Go」は、結婚直後にOli-Jとの即興セッションから生まれた、愛と献身をテーマにしたR&Bナンバー。「Deep Dive」はBox DreamsのAdam Rhodesとの共作で、新たな恋に落ちる脆さを描いた内省的でインディー色の強い一曲となっている。

南カリフォルニアの海岸線を走る鉄道に着想を得た「Surfliner」では、ネオソウルとジャズが溶け合い、Braxton Cookの温かく表現力豊かなサックスが響く。「Clouds」ではReuben Jamesの卓越したピアノとソウルフルなボーカルが際立ち、「You Are Loved」ではNao Yoshiokaが参加し、軽やかに自己愛をテーマにしたメッセージを届ける。

さらに、「Pulse」ではCoastalとGlen Turner IIを迎え、ローファイでダンサブルな質感を展開。「Santa Fe Peanut Co.」ではJoy Guerrillaとの共作により、セミライブ感のあるグルーヴ重視のジャズフュージョンが展開される。

ジャズ、インディーR&B、ソウルを横断しながら、それらの交差点を探る本作は、温かく鮮やかな音像と、“愛”、“つながり”、“水の流動性”というテーマによって統一されており、サウンドの拡張であると同時にShane Satoにとってひとつの転機となる作品に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）