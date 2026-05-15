1992年に26歳で亡くなった歌手・尾崎豊さんの妻・繁美さん（58）が、新婚旅行中の豊さんの姿を公開した。

【映像】尾崎繁美さん、尾崎豊さんとの夫婦ショット公開

豊さんとは18歳で出会い、20歳の時に結婚した繁美さん。21歳で現在歌手として活動している息子・裕哉を出産した。Instagramでは親子ショットなど、豊さんの写真を公開している。

新婚旅行中の豊さんの姿を公開

2026年5月13日は「5月12日は豊と私の38年目の結婚記念日でした。1988年5月吉日 新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えたまばゆい新緑と どこまでも広がる青空が印象的で。でも何より…あの日の豊が 息をのむほどカッコ良くて。38年という歳月が流れても、あの時のまなざしや空気感は今も私の心の中で色あせることなく、鮮やかなままです。思い出を美しく彩ってくれる お気に入りの1枚をシェアします」とつづり、青いスーツを着てクールな表情を浮かべる豊さんの写真を披露した。

この投稿に「結婚記念日おめでとうございます 永遠の愛ですね」「カッコイイ写真のシェアありがとうございます メロいですね」「やっぱり男前すぎる」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）