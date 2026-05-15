“背徳感マシマシマシ” にんにく×辛辛辛でスタミナ全開の「元気祭り」開催【牛角】

焼肉チェーン「牛角」は、5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」を開催する。フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした全7品を販売する。

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今回のフェアでは、“背徳感”と“やみつき感”を前面に打ち出したスタミナ系メニューを展開。にんにくを大量使用したカルビや、辛さを選べる刺激系メニューなど、夏前の食欲を刺激する“やりすぎメニュー”をそろえた。以下、文中価格は税込表記。

〈にんにく4倍使用の「超ガリバタカルビ」〉

「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、“刻み”と“おろし”のダブルにんにくに、特製旨辛ダレを合わせたガツン系メニューで、“にんにくマシマシ”にも対応する。

スタミナWガーリックカルビ

「超ガリバタカルビ」(638円)は、通常の4倍量のにんにくを使用し、焼いたカルビで“ガリバタ刻みにんにく”を巻いて食べるスタイルとなっている。

また、「禁断のガリバタアヒージョ」(638円)は、にんにく5片分を使用。おろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて味わうメニューとして展開する。

禁断のガリバタアヒージョ

〈“辛すぎる”と話題になった刺激系メニュー〉

辛うま系では、「赤辛カルビ」(638円)、「黒シビ豚ホルモン」(638円)が登場。いずれも「普通」と「大辛」から辛さを選べる仕様で、「大辛」は強烈な刺激を楽しめるという。

赤辛カルビ

「黒シビ豚ホルモン」は、黒煎り七味によるシビ辛感が特徴。「赤辛カルビ」は、唐辛子のキレある辛さと肉の旨みを組み合わせた旨辛系メニューに仕上げた。

さらに、「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円)は、ロングセラーの塩ラーメンに青唐おろしを加えた爽快系の締めメニュー。

石鍋ごまねぎ青唐ラーメン

「ビリねぎ青唐無双」(418円)は、鶏皮･ねぎ･青唐を組み合わせた刺激系サイドメニューとして販売する。

〈販売概要〉

販売期間：

2026年5月20日〜6月24日

実施店舗：

全国の牛角店舗

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く

主な商品(税込)：

･スタミナWガーリックカルビ 638円

･超ガリバタカルビ 638円

･禁断のガリバタアヒージョ 638円

･黒シビ豚ホルモン 638円

･赤辛カルビ 638円

･石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 858円

･ビリねぎ青唐無双 418円

また、食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でも対象メニューを楽しめる。