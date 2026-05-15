“背徳感マシマシマシ” にんにく×辛辛辛でスタミナ全開の「元気祭り」開催【牛角】
焼肉チェーン「牛角」は、5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」を開催する。フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした全7品を販売する。
今回のフェアでは、“背徳感”と“やみつき感”を前面に打ち出したスタミナ系メニューを展開。にんにくを大量使用したカルビや、辛さを選べる刺激系メニューなど、夏前の食欲を刺激する“やりすぎメニュー”をそろえた。以下、文中価格は税込表記。
「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、“刻み”と“おろし”のダブルにんにくに、特製旨辛ダレを合わせたガツン系メニューで、“にんにくマシマシ”にも対応する。
スタミナWガーリックカルビ
「超ガリバタカルビ」(638円)は、通常の4倍量のにんにくを使用し、焼いたカルビで“ガリバタ刻みにんにく”を巻いて食べるスタイルとなっている。
また、「禁断のガリバタアヒージョ」(638円)は、にんにく5片分を使用。おろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて味わうメニューとして展開する。
禁断のガリバタアヒージョ〈“辛すぎる”と話題になった刺激系メニュー〉
辛うま系では、「赤辛カルビ」(638円)、「黒シビ豚ホルモン」(638円)が登場。いずれも「普通」と「大辛」から辛さを選べる仕様で、「大辛」は強烈な刺激を楽しめるという。
赤辛カルビ
「黒シビ豚ホルモン」は、黒煎り七味によるシビ辛感が特徴。「赤辛カルビ」は、唐辛子のキレある辛さと肉の旨みを組み合わせた旨辛系メニューに仕上げた。
さらに、「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円)は、ロングセラーの塩ラーメンに青唐おろしを加えた爽快系の締めメニュー。
石鍋ごまねぎ青唐ラーメン
「ビリねぎ青唐無双」(418円)は、鶏皮･ねぎ･青唐を組み合わせた刺激系サイドメニューとして販売する。〈販売概要〉
販売期間：
2026年5月20日〜6月24日
実施店舗：
全国の牛角店舗
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く
主な商品(税込)：
･スタミナWガーリックカルビ 638円
･超ガリバタカルビ 638円
･禁断のガリバタアヒージョ 638円
･黒シビ豚ホルモン 638円
･赤辛カルビ 638円
･石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 858円
･ビリねぎ青唐無双 418円
また、食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でも対象メニューを楽しめる。