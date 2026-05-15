「面白すぎんか」ドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』ついに夫が反撃開始！“最恐毒親”も本格始動

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

本日5月15日（金）、同ドラマの第4話が放送される。

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ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く本作。

前回放送された第3話では、主人公・高坂葵（白洲）が抗がん剤の投薬治療で入院。妻の美月（桜井）が葵そっちのけで不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と温泉旅行する様子が描かれた。

しかしその夜、彼女はケンジから、遺産の受取人が美月ひとりでないことを責められて…。

さらに、美月が働くクラブに潜入した“サレ夫応援団”の藤野真莉（新川優愛）が、美月とケンジの関係をひそかに撮影。葵も衝撃の事実を知ることに。

また、葵は美月の“ケンジ専用スマホ”のメッセージを見てしまう。そのうえ、会社でも担当していたプロジェクトが危機を迎えるという悲劇の連続が巻き起こった。第3話ラストには、葵がようやく美月と戦う決意を固めている。

そして、高圧的な葵の父・達夫（西村和彦）と美月の最恐毒親・加納彩美（筒井真理子）も登場。今後物語を揺さぶることになりそうな2人の親にも注目が集まる。

怒涛の展開のフルコースに、「凄いドラマ」「面白すぎんか」とハマる人続出の本作。本日放送の第4話では、ウソまみれの美月の本性を知った葵が反撃を開始。遺産総取りをたくらむ美月への復讐を誓う。

一方、遺産の受取人から息子の名前を外し、自分ひとりに書き換えるよう頼み続けるも、一向に対応してくれない葵にイラ立つ美月は、奥の手を使うことに。その“最終兵器”は、葵の父・達夫。

葵の体調を気遣うと思いきや、「自業自得」と言い放ち、病気になった葵を責める傲慢な達夫を取り込んで、遺産を総取りしようと暴走し始める。

疎遠になっていた達夫の登場に動揺する葵を見て、ほくそ笑む美月。しかし、葵も負けていない。

親権を渡さず離婚し、息子の未来を守る…！ そう決意した葵は、不倫の決定的な証拠を押さえようと美月のスマホにGPSを仕込むのだが…。

美月の悪事を知った葵が仲間たちと反撃を開始するなか、モンスター父・達夫に加えて、ついに美月の最恐毒親・彩美も始動。

突然美月の前に現れた彩美は、一体何をたくらんでいるのか。

さらに、仕事と闘病、そして復讐を誓った葵を支える真莉の壮絶な過去も明らかになるなど、想像を絶する驚がくの新展開が待ち受ける第4話は必見だ。