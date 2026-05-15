新しい基準を提示

トヨタから3列シートSUVのEVとなる新型モデルの「TZ」が、2026年5月7日に世界初公開されました。

日本には2026年冬に導入するそうです。また、スペックの記載を見ると、日本だけでなく、北米、欧州、中国でも発売されると予想できます。

【画像】これがレクサス“新型”「TZ」です！ 画像で見る！（50枚）

今回、初披露された新型「TZ」をトヨタは「電動ラグジュアリーSUVの新しい基準」と説明しています。

全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mmの巨躯とバッテリーEVならではの長いホイールベースを組み合わせることで、広々とした室内空間を生み出します。

また、EVですから当然のように静粛性は高く、それにレクサスらしい上質さがプラスされた室内は、まさに極上の寛ぎの空間となることでしょう。

フロントとリアの2つのモーターと95.82kWhもの大容量バッテリーを組み合わせたシステムの最高出力 は300kW（407.8馬力）。2630kgの巨体でありながら、0-100km／ｈ加速5.4秒という俊足を見せてくれます。

駆動方式には四輪駆動システム「DIRECT4」を採用したほか「インタラクティブマニュアルドライブ」を採用し、パドル操作によって8速ATのような変速フィールを疑似体験できます。

また、レクサスのスーパースポーツ「LFA」をイメージしたV型10気筒エンジンサウンド風の演出機能も備わるといいます。

一充電あたりの航続距離は620kmほどになるとか。後輪操舵システムを採用したことで、運転の楽しさまでも味わえるとトヨタは説明します。

レクサスの中でTZは、どんなポジションになる？

では、そんな新型TZは、レクサスの中で、どのようなポジションになるのでしょうか。

サイズ感でいえば、ちょっと背が低いものの、ラダーフレームSUVの「LX」やミニバンの「LM」と、ほぼ同等です。

ただし、エンジン車とハイブリッドの「LX」、ハイブリッドのLMと異なり、TZはEVのみ。

つまり、TZが「電動ラグジュアリーSUVの新しい基準」になるという説明は、「LXがラグジュアリーSUVの基準だったように、TZが電動ラグジュアリーSUVの基準になる」と理解していいでしょう。

ちなみに、レクサスには、他にも「TX」という3列シートのSUVが北米専用モデルとして発売されていますが、ポジションニングとしては、EVのSUV「RX」より上で、LXよりも下というところ。EVのTZが北米に導入された場合、エンジン車／ハイブリッド車のTXよりも上になるのではないでしょうか。

3列シートのEVのライバルは意外に少ない

今回、トヨタがTZを導入した理由のひとつとして言えるのが、「EVには3列シート車が少ない」ということです。現在、発売されているEVの中で、3列シート車は少数派になります。

日本で言えば、最近発売されたばかりのテスラの「モデルYL」、ミニバンのフォクルクスワーゲン「ID. BAZZ」、メルセデス・ベンツの「EQB」くらいでしょう。ライバルの少ない狙い目のジャンルが、EVの3列シート車なのです。

EVに3列シート車が少ないのには理由があります。それは、本来的にEVは大型車は向いていないからです。EVの航続距離を伸ばそうとすると、どうしても大きく重い、そして高額なバッテリーをたくさん積むことになります。

クルマは重く大きくなるほど、効率が悪くなってしまいます。そのためEVは、小さなバッテリーで近距離を走るクルマに仕上げるほうが、安く高性能に作りやすいのです。たとえば日産の「サクラ」は、カタログでは20kWhのバッテリーで180kmを走れます。一方、TZは、95.82kWhで620km。

約4.8倍のバッテリーを積みながら、航続距離は約3.4倍にしかなりません。大きくなると効率が悪化するのです。

しかし、効率が少々悪くても、3列シートのEVに乗りたいというニーズは存在します。今は売れていませんが、今後はどうなるかはわかりません。

トヨタは、その新たなジャンルを開拓すべく、TZを投入したのでしょう。ちなみに、トヨタはTZだけでなく、北米向けSUV「ハイランダー」にもEV版を追加して、2026年後半から投入すると予告しています。

日本での3列シートSUVが人気になる可能性

今回、トヨタが日本にTZを導入するのは、EVの3列シートモデルが少ないというのが理由のはずです。ただ、面白いのは、トヨタはハイブリッドの3列シートSUVであるハイランダーを4月に東京エリアから発売しました。

全国展開は、この夏からだそうです。さらにテスラも、4月に3列シートSUVのモデルY Lを日本で発売しています。

奇しくも、今年になって相次いで、新しい3列シートSUVが発売されているのです。

もともと日本では、多人数乗車となればミニバンが主流となっていました。トヨタでは、コンパクトな「シエンタ」から、中型の「ノア／ヴォクシー」、大型の「アルファード／ヴェルファイア」、高級なレクサスLMまで、まさにフルラインナップを揃えます。その一方で、これまでの3列シートSUVは少数派という存在です。

ところが、TZを筆頭に、多くの新型3列シートSUVの導入で、従来の“少数派”と言うイメージが変わるかもしれません。

そうなれば、北米のように3列シートSUVの人気が高まる可能性も。今回のレクサス TZの登場は、シーンに変化を生み出す一石となるはずです。市場の反応に注目しましょう。