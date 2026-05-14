負傷交代の三笘薫についてブライトン指揮官が注目発言！「日本サッカー協会と連絡を取り合う」「ワールドカップに関しては…」
現地５月14日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、記者会見に出席。日本代表MF三笘薫に言及した。
28歳MFは、９日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦（３−０）の後半、左サイドを抜け出そうとしたところで左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、そのまま途中交代を余儀なくされていた。
６月に開幕する北中米ワールドカップでは日本の主力としての活躍が期待されているだけに、ファンからは多くの心配の声が上がっているなか、英メディア『Sussex World』によれば、ヒュルツェラー監督は三笘について、「今シーズンの残り２試合は欠場する」と断言した。
また「ワールドカップに関しては、はっきりしたことは言えない。日本サッカー協会と連絡を取り合う予定だ」と北中米W杯出場についての明言は避けた。
森保ジャパンは15日にW杯メンバー26人を発表する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震が走った三笘薫の負傷シーン
28歳MFは、９日のプレミアリーグ第36節・ウォルバーハンプトン戦（３−０）の後半、左サイドを抜け出そうとしたところで左足の太もも裏を抑えて倒れ込んだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、そのまま途中交代を余儀なくされていた。
６月に開幕する北中米ワールドカップでは日本の主力としての活躍が期待されているだけに、ファンからは多くの心配の声が上がっているなか、英メディア『Sussex World』によれば、ヒュルツェラー監督は三笘について、「今シーズンの残り２試合は欠場する」と断言した。
また「ワールドカップに関しては、はっきりしたことは言えない。日本サッカー協会と連絡を取り合う予定だ」と北中米W杯出場についての明言は避けた。
森保ジャパンは15日にW杯メンバー26人を発表する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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