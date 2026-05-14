魔法を秘めた腕時計。

不朽の名作『ハリー・ポッター』は、原作の初版が出てから29年、映画化から25年と歴史が長い作品です。グッズやコラボ商品は山ほどありますし、今でも新作がどんどん生まれています。

『ハリポタ』コラボを匂わせ

腕時計の知られるTIMEX（タイメックス）では、ハリポタとのコラボが示唆されており、公式ページにて予約開始が5月18日、発売開始が6月1日とあります。

一方で公式SNSでは、3本の腕時計がチラ見せされていますが…それらは北米のタイメックス公式サイトを見ると、正体が判明します。

中身がスケスケの機械式

1本目は「Harry Potter x Timex Waterbury Skeleton Automatic」で、内部の機構が丸見えの機械式時計。

ひっそりとホグワーツのエンブレムがあるのでハリポタらしさがありますが、なかったらカッコ良いだけの高級腕時計になっちゃいます。

背面もガラス張りで、エンブレムが大きく描かれているのが特徴的。時計内部の精密機器は、人間が生み出した形ある魔法みたいです。

寮違いの4本も

2本目は白い文字盤に小さくスリザリン、グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクローという4つの寮を表すエンブレムを持つ「Harry Potter x Timex Weekender」シリーズ。

見た目は共通ですが、実は寮ごとに4種類があり、バックライトを付けると寮の名前と鮮やかなテーマカラーが浮かび上がります。

このギミックもまた魔法のよう。秒針の代わりに組分け帽子が回転しているのがお茶目です。

新入生向けの1本

3本目はレトロな面持ちで、ホグワーツの線描画を背景に組分け帽子が回転する「Harry Potter x Timex Weekender Sorting Hat」。

寮シリーズとは違うタイプの回転で、大きめの帽子が中心でチクタク回ります。

文字盤は訳すと「1年目 ホグワーツ学校」書いてあるので、新入生向けの1本って感じでしょうか？ 自分がどの寮に所属するのか言い渡されそうな緊張感があります。

Image: TIMEXe

それぞれに良さが感じられる

どのデザインもシックで、ハリポタ感も出ていると思います。寮違いでそれぞれ4種に光るのもマジカルだし、中身の機械が透けて見えるのは機構が魔法×科学っぽくてカッコ良いですよね。

北米サイトには、ほかにもバタービールや9と4分の3番線をテーマにした腕時計もあります。日本での発売はどうなるでしょうか？

Source: Instagram,TIMEX (1, 2)