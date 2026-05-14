5月第2週の動員ランキングは、前週2位で初登場した『プラダを着た悪魔2』が週末3日間で動員34万5000人、興収5億5000万円をあげて、ゴールデンウィーク期間中の2週にわたってトップに立っていた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』から1位を奪取した。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の週末3日間の動員は34万1000人、興収は4億9000万円だったのでファミリームービーに有利な週末こそ僅差での勝利だったが、『プラダを着た悪魔2』はウィークデイも安定して好成績を維持していて、公開から10日間の累計動員は173万5300人、累計興収は26億200万円となっている。

参考：『プラダを着た悪魔2』、前作から20年後の「メガヒット」の必然

近年の強力な国内アニメーション作品の数字を見慣れていると脳がバグってしまいがちだが、今回の『プラダを着た悪魔2』の数字がどれだけ凄いかというと、昨年5月に公開されて、外国映画年間1位の興収を記録した『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』の同期間の成績を大きく上回るもの。同作の最終興収が52.8億円だったので、ここからよほど勢いが落ちない限り興収50億円突破は濃厚。そして、今のところ勢いが落ちる気配はない。

となると、一体どこまで数字が伸びるのかに注目が集まることになるが、参考になりそうな直近5年間で興収50億円を突破した実写洋画作品は、前述した『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』のほか、2023年公開のその前作『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』（最終興収54.3億円）、2022年公開の『トップガン マーヴェリック』（最終興収137.7億円 ※リバイバル上映を除く）、『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』（最終興収63.2億円）のたった4作品しかない。いずれも日本でまだ洋画がカルチャーのメインストリームであった80～90年代から続くフランチャイズ作品なわけだが、先週の本コラムで詳しく書いたように、1作目が2006年に公開された『プラダを着た悪魔2』もギリギリその範疇に入ったとも言えるだろう。

有力な実写洋画作品として、今年は上半期だけでもこの後、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）と『Michael／マイケル』（6月12日公開）が控えている。特に『Michael／マイケル』は世界中で『ボヘミアン・ラプソディ』を超えるペースで歴史的なヒットを記録中。日本と同じように、他国と比べて『ボヘミアン・ラプソディ』が異常なヒットとなった韓国でも昨日（5月13日）公開されて、やはり『ボヘミアン・ラプソディ』を超えるオープニング記録を叩き出している。ひょっとすると、今年は50億円超えどころか、『トップガン マーヴェリック』以来となる100億円超えの実写洋画作品も生まれるかもしれない。

（文＝宇野維正）