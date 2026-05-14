ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。5月12日（火）の放送では、RIKU、AYAKA、MIIHIの3人が、部活動を頑張る生徒の皆さんを全力で応援しました。

パーソナリティのMIIHI

RIKU：部活を頑張るみんなを全力で応援していきましょう。続いて応援するのは、神奈川県 15歳 女の子「ぴぴぴ」さんからです。NiziU先生こんばんは！ 私は高校でダンス部に入っています！ 文化祭で踊るときに自分たちで曲を決めることができるのですが、私は大好きなNiziUの曲を提案したいと思っています！ NiziU先生はなんの曲がいいと思いますか？AYAKA：「SWEET NONFICTION」とか？ 明るいし、掛け声ありきの。RIKU：みんなと盛り上がれそうな感じはしますよね。AYAKA：あと可愛いし。RIKU：確かに。MIIHIは？MIIHI：やっぱ「Make you happy」じゃないんかな、文化祭やろ？ MIIHIの妹も「Make you happy」を踊っていたんですよ。RIKU：え、そうなんや！MIIHI：「Make you happy」は文化祭で使われることが多いっぽい。RIKU：妹ちゃんは、MIIHIパートをちゃんとやっていたの？MIIHI：いや、違ったような気もするし、MIIHIやった気もするし。RIKU：みんなで踊る感じかな？MIIHI：そうそう！RIKU：なるほどね！ 私は意外と「Too Bad」とかいいんじゃないかなと思います。カッコいい曲好きって言ってくれる方が多いので、それでちょっとギャップ萌えみたいな感じでできるんじゃないかなって思ったりします。AYAKA：カッコいいNiziUを布教してください（笑）。RIKU：でも文化祭でのステージって、大会とかとはまた違う緊張感がありそう。私も1回文化祭で踊ったんですよ！ ITZY先生の「DALLA DALLA」。その文化祭のときに、友達や後輩とか先輩とかもめちゃくちゃ見に来てくれて、めっちゃ楽しかったけど、めっちゃ緊張したんですよ。だからちょっと頑張ってほしいということでね。MIIHI先生！ 出番ですよ！ ぴぴぴさんに応援をお願いします。ぴぴぴさんは好きな人とかいるのかな？AYAKA：ねー！ 緊張しそうだね。見に来てくれるのかな？RIKU：見に来てもらえたらええけどな！ MIIHI、準備できました？MIIHI：はい！ ぴぴぴさん、可愛くカッコよく成功しますように！ 応援しています！ 頑張れー！ わぁー！RIKU：届いたかな？ ぴぴぴちゃん、MIIHIからの応援も受け取って、我らも応援の席に行きますね！AYAKA：ついでにチア部体験。MIIHI：行っちゃって。それではどうぞ！AYAKA・RIKU：せーの、君は第2のNiziUだ！ わぁー！ 頑張れー！RIKU：NiziUみんなが応援しているので、頑張ってもらえたらなと思います！



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