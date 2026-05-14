（新静岡セノバ前から中継 須藤 駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（須藤 駿介 アナウンサー）

ここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。お買い得な食材・野菜を、値段、そして簡単レシピと合わせて紹介していきますが、きょうはこちら「スーパー田子重西中原店」の増田店長に聞きました。おすすめの食材・野菜はこちらです。「ミニトマト」。





（松浦 悠真 気象予報士）彩りを豊かにしてくれますよね。（須藤 駿介 アナウンサー）そうですよね。先週より約2割お安くなっているということなんですが、ミニトマトって…松浦さん、夏のイメージあるじゃないですか。実は暑さに弱いところもあるんですって。今の時期がまさにピークということで、全国的にも出荷量が増えてお安くなっているということなんですね。（松浦 悠真 気象予報士）暑すぎない今がということですね。（須藤 駿介 アナウンサー）そうなんです。甘みと酸味のバランスも絶妙だというミニトマト。きょうの価格はこちらなんですが…。「田子重西中原店」では160円ほどで購入することができます。その他、ご覧のようなお値段となっているんですね。それでは、このミニトマトを使った簡単レシピ、きょうはこちらです。・「ちくわとミニトマトのコチュマヨあえ」

（須藤 駿介 アナウンサー）

コチュマヨ…ちょっとね韓国風でいいですね。ミニトマトの他に、ちくわともやしを使ってお料理していきますよ。作り方はこちらです。



ミニトマトをヘタを取りまして縦半分にカットしていきます。そして、もやしにお水を入れまして、ここで1分ほどレンジで温めます。その後にボウルに入れます。ボウルにコチュジャンマヨネーズゴマを入れて混ぜまして、薄切りにしたちくわ、さらにミニトマト、そして、もやしを入れて、このようにあえていきますと…簡単にコチュマヨあえというものができたんですね。

（須藤 駿介 アナウンサー）

ということでスタジオにご用意していますので、皆さん召し上がってください。



（スタジオ出演者 試食）



（須藤 駿介 アナウンサー）

皆さんもぜひ、このお料理作ってみてください。以上「しずおか献立予報」でした。