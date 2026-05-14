チュートリアル徳井の言動に「こういう人はモテる」 ゲームセンターでの振る舞いに好感

5月10日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。

今回は、参加者が40歳以上の“オトナ独身男女編”。参加者の坪倉由幸（我が家）は、徳井義実（チュートリアル）のゲームセンターでの言動に「モテる」と感じたようで…。

【映像】40歳以上の独身男女がクレーンゲーム。誰よりも大興奮したのは…

今回の参加者は、48歳の坪倉のほか、今回最年長54歳の大久保佳代子（オアシズ）、51歳の徳井、48歳の板倉俊之（インパルス）、46歳の佐藤仁美、45歳の鳥居みゆきだ。

この独身男女6人は、コーヒーを飲みながらしばしドライブを楽しみ、ゲームセンターで親交を深めることにした。

クレーンゲームで誰よりもはしゃいだ姿を見せたのは、挑戦した佐藤ではなく、その隣で見ていた徳井。

景品が大きく持ち上がると徳井は「えぇ〜!?」と大喜びし、冷静な佐藤からツッコまれると、「めっちゃテンション上がってもうた！」と照れ笑い。そんな徳井を見ていた坪倉は、「徳井さん少年のよう。こういう人はモテる」とメモに残した。

簡単に景品をゲットできないため、大久保は「やめよう？」と提案するが、徳井は「ちょっと俺やらして！」とすっかりやる気満々。無邪気な徳井に、佐藤や板倉は思わず笑顔になり、「日曜のお父さん感、パない笑」「クレーンゲームってこんなに面白かったっけ」とメモで本音を綴っていた。