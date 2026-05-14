お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。両親の大ゲンカを仲裁した経験を明かした。

同番組で、中学時代に受けた父親からの“ひと言”に反発し、大人になるまで会話をしなくなったと明かしていた吉田。「“なんやこいつ”って思ったことは、やっぱり何度もあるよ、親父に」と切り出した。

自身が大阪に住んでいた27、8歳頃、深夜に母親から「助けてくれ、お父さんがブチ切れすぎてる」と電話が。浮気を疑われているとの内容に、芸人仲間に車を出してもらい、両親が暮らす京都へと駆けつけた。

実家の室内はやや荒れた様子で、リビングに吉田と父親、寝室に母親がいる状態で話し合いへ。

吉田が「お父さん、勘違いやと思うで。お母さんは浮気してないと思う。だいたい、お父さんは浮気したことないんか？」と聞くと、寝室のドアが閉まっていることを確認した父親は、小声で「ある」と打ち明けたという。

これに吉田は「なんやねん、この人」とあ然。しかし「リアルやな」とも。サラリーマンの父が、毎日通勤し兄弟を育て上げたことに思いを巡らせ、「弱さを見た」と吉田。「あのちっちゃい声で“ある”って言うのを見た時に、距離が縮まった気がしてん」といい、「それも仲良くなるきっかけの一つやったと思うな」と語っていた。