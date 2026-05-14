5月14日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日午後は天気の急変に注意！

朝から日差しが強く、暑い1日となりそうです。私も今日から半袖になりました。最高気温は熊本市で28℃、人吉市で29℃の予想で、日向ではさらに暑く感じるでしょう。

ただ、午後は急な雨や雷に注意が必要です。夏の夕立のように天気が急変し、激しく降る恐れがあります。昼過ぎから山沿いで雨雲が発生し、夕方頃には熊本市などの平野部でもざっと雨が降る可能性があります。日中の気温上昇に加え、上空にマイナス15℃以下の寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になるため、落雷や雹（ひょう）にも気をつけてください。洗濯物は昼頃までに取り込むのがおすすめです。

明日は今年初の"真夏日"か

明日も晴れ、気温はさらに上がり、熊本市では30℃の真夏日となる予想です。熊本県内で今年初めての真夏日になるかもしれません。週末の土日も晴れの天気が続き、熊本市の最高気温は30℃の予想です。来週水曜日頃から雲が増え、後半は雨が多くなりそうです。急な暑さとなりますので、熱中症対策を心がけてください。

明子のささやき

最近、車などに小さな黄色い粒がたくさん付着しているという質問をいただきました。森林総合研究所九州支所で調べていただいたところ、正体は「マツ科の樹木の花粉」であることがわかりました。マツの花粉は花粉症の原因になりにくいとされていますが、現在飛散しているブナ科の花粉はアレルギー症状を引き起こすことがあるようです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。