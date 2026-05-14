森泉の“最強メンタル”にスタジオ戦慄 規格外行動に「みんなやったことないの？」
モデルでタレントの森泉（43）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「メンタルが強すぎる女&弱すぎる女」をテーマにした今回の放送で、“メンタルが強すぎる女”として規格外のエピソードを披露した。
【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉
番組内では「知らない人の家に突撃するヤツ」として紹介された森。その真相について、ロケの休憩中に道を歩いていた際、非常にかわいらしい住宅を見つけたことがきっかけだったと語る。森は「ここの人、絶対にセンスがいい。オシャレだから中が見たい」と感じ、迷わずインターホンを押したという。
そのまま住人に対し「すみません、家がめっちゃかわいいから見させて！」と直談判。実際に見学させてもらっただけでなく、そのまま「ルームツアー」までしてもらった経験があることを明かした。
スタジオに驚きと困惑の声が広がる中、森は不思議そうに「みんなやったことないの？」と逆質問。これに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は間髪入れずに「あるか！」と鋭いツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真あり】木の温もりあふれる…広々とした別荘で愛犬と2ショットの森泉
番組内では「知らない人の家に突撃するヤツ」として紹介された森。その真相について、ロケの休憩中に道を歩いていた際、非常にかわいらしい住宅を見つけたことがきっかけだったと語る。森は「ここの人、絶対にセンスがいい。オシャレだから中が見たい」と感じ、迷わずインターホンを押したという。
スタジオに驚きと困惑の声が広がる中、森は不思議そうに「みんなやったことないの？」と逆質問。これに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也は間髪入れずに「あるか！」と鋭いツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。