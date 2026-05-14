「もっと遊べよ」先輩から言われ続けた27歳男性、アドバイスを無視して本気で婚活した“想定外だった結果”
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆結婚相談所に20代の若者たちが急増
最近、婚活現場である「異変」が起きています。
それは、20代の若者たちが、いわゆる「最後の砦」と思われていた結婚相談所に、次々と駆け込んでいるという事実です。
かつて結婚相談所といえば「モテない人が行く場所」「30代・40代が焦って行く場所」というイメージでした。
しかし、今の20代は違います。彼らにとって相談所は、マッチングアプリという「迷宮」から抜け出すための、最もスマートで超効率的な「最短ルート」なのです。
◆出会いは「民主化」されたが…
スマホ一つで数千人と繋がれるマッチングアプリの登場により、出会いは「民主化」されました。しかし、その結果待っていたのは、タイパ（タイムパフォーマンス）の著しい悪化です。
大手調査機関のデータによると、マッチングアプリ利用者の約3割から4割が「結婚への熱量の差」や「既婚者の混入」に疲弊しているという結果も出ています。無数の選択肢の中から、独身であることを証明し、かつ結婚願望がある相手を自力で探し出すのは、砂漠でダイヤモンドを探すようなもの。
この「選択肢過多」が、逆に若者の幸福度を下げ、時間を浪費させているのです。
◆30代の先輩にもっと遊べよと言われたが…
私の元へ相談に来た、レンさん（仮名・27歳）も、そんな賢い20代の一人でした。
彼はマッチングアプリ未経験。これまで交際した女性は一人だけでしたが、仕事のキャリアを大切にしつつ、「これからを共に歩めるパートナー」を真剣に探したいと私のところへきました。
職場の30代の先輩たちからは、「お前、まだ20代なんだからもっと遊べよ」と言われるそうです。
◆最初から結婚相談所を選んだ理由
しかし、レンさんは冷静でした。
「自由を謳歌しているはずの35歳を過ぎた先輩たちが、どうしても幸せそうに見えないんです。むしろ、彼らはこれからどうやって家庭を持とうとしているのか、不思議でなりません」
レンさんは、自分に問いかけました。「何のために働くのか？」。その答えは、家族の存在でした。守るべき誰かがいれば、それが働く大きな理由になる。そう確信した彼は、恋愛で終わる不確実な恋に時間を費やすことを「コスパが悪い」と切り捨て、最初から結婚相談所というフィールドを選んだのです。
◆わずか6か月で成婚退会を実現
レンさんは、恋愛経験こそ少なかったものの、自分の人生に対する「芯」がありました。相談所では独身証明書が必須であり、全員が結婚を目的としているため、アプリのような「腹の探り合い」は不要です。
彼は、若さと誠実さを武器に、わずか6か月で成婚退会を果たしました。もし彼が「もっと遊べ」という周囲の言葉に流され、アプリで数年を費やしていたら、このスピード感で幸せを掴むことはできなかったでしょう。
レンさん自身も「ここまでスムーズに結婚まで至るのは想定外」でした驚いていました。
◆「恋愛の常識」が完全にアップデートされた
今のZ世代は、情報に溢れているからこそ、本質を見極める力が長けています。彼らにとって、数千円の会費で不毛なメッセージを繰り返すアプリよりも、初期投資をしてでも質の高い出会いと成婚を保証する相談所の方が、結果として「安上がり」なのです。
「いつかいい人が現れる」という幻想を捨て、自分の人生の目的から逆算して動く。レンさんのような賢い20代の急増は、これまでの「恋愛の常識」が完全にアップデートされたことを物語っています。
◆アプリ婚活に疲れている人は…
もしあなたが、終わりの見えないアプリ婚活に疲れているなら、一度「効率」という視点で自分の立ち位置を見直してみてはいかがでしょうか。
そこには、想像以上に早く、確かな幸せが待っているはずです。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆結婚相談所に20代の若者たちが急増
最近、婚活現場である「異変」が起きています。
それは、20代の若者たちが、いわゆる「最後の砦」と思われていた結婚相談所に、次々と駆け込んでいるという事実です。
かつて結婚相談所といえば「モテない人が行く場所」「30代・40代が焦って行く場所」というイメージでした。
◆出会いは「民主化」されたが…
スマホ一つで数千人と繋がれるマッチングアプリの登場により、出会いは「民主化」されました。しかし、その結果待っていたのは、タイパ（タイムパフォーマンス）の著しい悪化です。
大手調査機関のデータによると、マッチングアプリ利用者の約3割から4割が「結婚への熱量の差」や「既婚者の混入」に疲弊しているという結果も出ています。無数の選択肢の中から、独身であることを証明し、かつ結婚願望がある相手を自力で探し出すのは、砂漠でダイヤモンドを探すようなもの。
この「選択肢過多」が、逆に若者の幸福度を下げ、時間を浪費させているのです。
◆30代の先輩にもっと遊べよと言われたが…
私の元へ相談に来た、レンさん（仮名・27歳）も、そんな賢い20代の一人でした。
彼はマッチングアプリ未経験。これまで交際した女性は一人だけでしたが、仕事のキャリアを大切にしつつ、「これからを共に歩めるパートナー」を真剣に探したいと私のところへきました。
職場の30代の先輩たちからは、「お前、まだ20代なんだからもっと遊べよ」と言われるそうです。
◆最初から結婚相談所を選んだ理由
しかし、レンさんは冷静でした。
「自由を謳歌しているはずの35歳を過ぎた先輩たちが、どうしても幸せそうに見えないんです。むしろ、彼らはこれからどうやって家庭を持とうとしているのか、不思議でなりません」
レンさんは、自分に問いかけました。「何のために働くのか？」。その答えは、家族の存在でした。守るべき誰かがいれば、それが働く大きな理由になる。そう確信した彼は、恋愛で終わる不確実な恋に時間を費やすことを「コスパが悪い」と切り捨て、最初から結婚相談所というフィールドを選んだのです。
◆わずか6か月で成婚退会を実現
レンさんは、恋愛経験こそ少なかったものの、自分の人生に対する「芯」がありました。相談所では独身証明書が必須であり、全員が結婚を目的としているため、アプリのような「腹の探り合い」は不要です。
彼は、若さと誠実さを武器に、わずか6か月で成婚退会を果たしました。もし彼が「もっと遊べ」という周囲の言葉に流され、アプリで数年を費やしていたら、このスピード感で幸せを掴むことはできなかったでしょう。
レンさん自身も「ここまでスムーズに結婚まで至るのは想定外」でした驚いていました。
◆「恋愛の常識」が完全にアップデートされた
今のZ世代は、情報に溢れているからこそ、本質を見極める力が長けています。彼らにとって、数千円の会費で不毛なメッセージを繰り返すアプリよりも、初期投資をしてでも質の高い出会いと成婚を保証する相談所の方が、結果として「安上がり」なのです。
「いつかいい人が現れる」という幻想を捨て、自分の人生の目的から逆算して動く。レンさんのような賢い20代の急増は、これまでの「恋愛の常識」が完全にアップデートされたことを物語っています。
◆アプリ婚活に疲れている人は…
もしあなたが、終わりの見えないアプリ婚活に疲れているなら、一度「効率」という視点で自分の立ち位置を見直してみてはいかがでしょうか。
そこには、想像以上に早く、確かな幸せが待っているはずです。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）