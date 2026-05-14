【風、薫る 第35回あらすじ】侯爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）が入院 りん・直美を呼び出した人物とは
【モデルプレス＝2026/05/14】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第35話が、5月15日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。
そんな中、りん （見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第35話／5月15日（金）放送
和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。
そんな中、りん （見上愛）と直美（上坂樹里）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。
（modelpress編集部）
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