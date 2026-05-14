愛媛県警が１〜４月に発表したストーカー規制法違反容疑の逮捕者５人のうち、６０歳以上が４人と目立った。

全国の統計では、若い世代が元交際相手らにつきまとうケースが大半を占めるが、６０歳以上の加害者も１割に上る。専門家は「人間関係のもつれから来る感情が根底にあり、どんな年代でも加害者になり得る」と指摘する。（丸山竜誠）

恨みの手紙郵送

西予署は４月２日、西予市の男（７５）を同法違反容疑で逮捕した。

発表では、男は一人暮らしで、知人の６０歳代女性に好意を抱き、食料品などを届けていたとされる。３月下旬、女性から拒まれたにもかかわらず、好意を伝えるための手紙を持って女性宅に押しかけたことから、相談を受けた同署が男に口頭で注意したという。

その後、男から女性に郵送された手紙には、好意ではなく、「恨みの感情が明らかで、著しく粗野、乱暴な文言が記されていた」ことから、同署は逮捕に踏み切ったとする。男は逮捕時に容疑を認めており、同署は動機などを調べている。

県内では今年に入り、他にも同法違反容疑で６０歳以上の逮捕が続いている。

八幡浜署は２月、禁止命令に違反して５０歳代女性につきまとったとして、男（６２）を逮捕。４月には、知人の６０歳代女性宅に押しかけ、手紙を投函（とうかん）したなどとして、男（６０）を逮捕した。また、松山東署も４月、知人の４０歳代女性の勤務先に押しかけたとして、男（７２）を逮捕した。

全国で増える検挙

全国でストーカー事案の検挙は増加傾向が続く。

警察庁によると、２０２５年に同法違反の検挙は１５４６件で、ストーカー事案に関連する刑法犯・特別法犯の検挙も２１７１件。それぞれ前年から２０５件、４２８件増加し、いずれも過去最多となった。

相談などを受理した２万２８８１件の内訳では、加害者の年齢は２０歳代が２１・２％で最も多く、３０歳代の１６・１％が続いた。一方、６０歳代は６・４％、７０歳以上は５・３％だった。

県内も同様の傾向だ。県警のまとめでは、２５年に寄せられたストーカー事案の相談などは１７９件で、２１年（１１６件）から６３件増加。加害者の年齢は６０歳以上が１９・５％となり、全国の水準よりも高かった。

どの年代も加害者に

６０歳以上の逮捕者が相次いだことについて、県警人身安全対策・少年課は「認知した事案に対し、適正に対処した結果」としつつ、「明確な理由はわからない」とした。

性犯罪加害者の治療や更生に取り組む「性障害専門医療センター ＳＯＭＥＣ」代表理事で精神科医の福井裕輝さん（５６）は「ストーカー行為は相手への恨みや憎しみといった感情が根底にある」とし、若さや性的な欲求とは関係なく、どの年代でも加害者になる可能性に言及する。

その上で、高齢者が加害者になる要因として、配偶者を亡くしたり、子どもが独立したりしたことによる社会的な孤立を挙げる。また、一部の認知症には執着心が強くなり、衝動的に行動する「脱抑制」症状があるといい、福井さんは「社会的な孤立を防ぎ、必要に応じて適切な治療を受けることが重要」と語る。