2000円ちょっとで買える USB-C有線のイヤーカフ型イヤホン 多摩電子工業から

多摩電子工業は5月12日、オープンイヤー型ステレオイヤホン「TSH75CW」を公式オンラインストア、家電量販店、ホームセンターなどで発売した。店頭実勢価格は2288円。



●長時間の利用に適したイヤーカフ型 周囲の音も聞き取れる



新製品はイヤーカフ型の有線イヤホン。耳に挟む形で使用するので、周囲の音を聞きながら音楽再生や通話が可能だ。また、耳の穴に入れないため、従来のイヤホンに比べ疲れにくく、長時間の利用にも適している。



端子はUSB Type-Cを採用する。付属のリモコンで音楽の再生／停止、音量調整などを操作でき、リモコン部にはマイクを内蔵しているため、通話にも対応している。ケーブル長は約1.2mだ。



13mmダイナミックドライバーを採用し、クリアでバランスの良い音質を実現している。