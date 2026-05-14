人気のランドセルが一堂に揃うイベントが13日、新潟市のデパートで始まりました。年々早まっている「ラン活商戦」今年の傾向は？

新潟伊勢丹で13日に始まった「ランドセルフェスティバル」。



約500点のランドセルが一堂に集まりました。



【眞田椿ちゃん】「あら～似合う～」



眞田さん家族はお目当てのブランドの中からどの色にしようか鏡を見ながら迷っている様子。



Q「お目当てはありますか」

椿ちゃん「青系。星がかわいい」



【椿ちゃんの母：眞田景子さん】

「６年間使うので、本人が気に入ったものでいいかなと私は思っている」



一方で親子で意見が割れていたのは、3世代で訪れていた草間さん家族。



【草間湊太くん】

Q「気に入った」

「うん。だっていとこが同じだし。なんか似合う」



湊太くん「これがいい～」

親「もうちょっと他のやつも見ようよ」



【湊太くんのおじいちゃん】

Q「おじいちゃんおばあちゃんの意見は」

「ないです、お金払うだけ。きっと１番高いやつですよね」



【湊太くんのおばあちゃん】

「（支払いは）任せてください」



沢山のランドセルを見比べた結果、湊太くんの意見が採用されることに。



【湊太くんの母：草間歩美さん】

「最後は本人がいいのになったのでよかったと思う」



店によりますと、男の子から人気が高いのは黒で、戦隊ものを連想させる差し色が入ったものが売れ行きがよく、女の子は刺繍が施されたラベンダーやピンク色が人気だと言います。



【杉山萌奈アナウンサー】

「各メーカー取り扱う数が増えているというのが黄色のランドセル！男女ともに他の人と色がかぶりたくない人に需要が高いということです。」



また軽くて背負いやすいものを重視する傾向が。



【新潟三越伊勢丹 営業統括部 竹井桃子さん】

「今人工皮革だと1200～1300ｇが平均なので1000ｇ切るとかなり軽量タイプ」



価格は７万円前後がボリュームゾーンで、去年に比べ15％程上がったメーカーが多いと言います。



【新潟三越伊勢丹 営業統括部 竹井桃子さん】

「2027年度ご入学の方の分はシーズン中の値上がりは恐らく無いが、来年以降上がってしまうかと思う。500点勢ぞろいしているのでご来店頂ければと思う」



ランドセルフェスティバルは5月18日まで新潟伊勢丹で開かれています。