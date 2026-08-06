新潟ニュースNST
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「快適に運動できる」新潟・三条市が体育館に“新冷房システム”導入！被災地では“避難所の暑さ対策”急務に…他市町村から熱い視線
熊本地震では避難後に熱中症とみられる症状で亡くなる人も出るなど、被災地では暑さ対策が急務となっています。こうした中、新潟県三条市ではエアコン…
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【熊本地震】新潟から“医療チーム”派遣「これ以上災害関連死を発生させない」 八代市で保健医療活動の調整役担う
7月28日に発生した熊本地震。被災地では多くの人が避難生活を続けています。こうした中、8月7日、日本赤十字社・新潟県支部は被災地での保健医療活動…
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【コメ】JAへ“安定した米価”要請も…コメ余りで“仮渡金”は去年を大きく下回る見通し「希望小さい」 厳しさ増す環境に農家から不安の声 新潟
厳しい気候の中でもコメの生産を続ける農家ですが、資材高騰やコメ余りなど、取り巻く環境は厳しさを増しています。 こうした中、新潟県三条市など…
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新潟市秋葉区で37.8℃観測 県内9地点で“猛暑日”に 日暮れ後も“熱中症”に警戒を
新潟県内には3日連続で熱中症警戒アラートが発表されていて、8月7日も猛暑日となった地点がありました。 高気圧に覆われて青空が広がり、朝か…
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普段どんな仕事を？警察署で“家族参観日”！働く親の姿に子どもたちは興味津々「かっこいい」 地域の安全守るため家族の理解を 新潟
時に危険を顧みず、急な事件・事故にも対応し、地域の安全を守る警察官。そんな警察官の仕事に対し、家族の理解を深めてもらおうと、江南警察署で8月7…
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【コメ余り】民間在庫量は過去最大…『葉月みのり』の収穫始まるも“値下がり”懸念「生産者・消費者ともに納得できる価格帯に」新潟・柏崎市
夏らしい青空のもと、新潟県柏崎市藤井の三上雅さんの田んぼでは8月7日、柏崎刈羽地域のブランド米で極早生品種の『葉月みのり』の収穫が始まりました…
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小学生が“キツネメイク”で交通安全呼びかけ！移動増える夏休み期間「夜道で事故に遭わないで」新潟・五泉市
7月、新潟県五泉市に現れたのはキツネにふんした小学生たち。五泉署・阿賀野署・津川署の署員とともに交通安全を呼びかけました。 『キツネの嫁入り…
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【新潟の天気】35℃超“猛暑日”予想の地点も…県内3日連続で熱中症警戒アラート 十日町市では熱中症の疑いで80代男性が死亡
新潟県内には3日連続で熱中症警戒アラートが発表されています。猛暑日となる地点がある見込みで熱中症への対策が必要です。 高気圧に緩やかに…
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神社のお金を自分の口座へ…現金33万円横領か 無職の男（52）を再逮捕 新潟・出雲崎町
4年前、新潟県出雲崎町の神社を運営管理する団体に会計役員として務めていた際、6回にわたり、団体名義の貯金口座から無断で合計80万円以上を払い出し…
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大きなカニ・エビ・ホタテ！魚介のうまみ凝縮した“ズワイガニパスタ”「おいしさの先にある幸せ届けたい」【小千谷市】#新潟グルメ
全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は今年で創業40年、小千谷で生まれ育ったシェフが作るズワイガニのパスタをご紹介します。 大きなカニにエビやホ…
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タイ人女性の情報提供求め…タイ国家人権委が拉致被害者・曽我ひとみさんのもとへ「優しく面倒見のいいお姉さんだった」新潟
8月5日、拉致被害者・曽我ひとみさんのもとを訪ねたのはタイ国家人権委員会の委員2人。 【通訳】 「アノーチャ・パンジョイさんを北朝鮮で直接…
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【倒産】負債額は約6億円…新潟市中央区の不動産業を営む会社が破産開始決定 宅地の開発資金を金融機関からの借入金に依存
新潟市中央区の不動産業を営む第一興産が新潟地裁から破産開始決定を受けたことがわかりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによ…
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【給食】物価高の中“冷凍食品”が救世主に？「生と比べて遜色ないレベル」 現場は食材探しに苦労も「質は落とさないように」新潟
学校給食の調理員や栄養教諭に向け、最新の食材を紹介する大規模な展示会が新潟市で開かれました。天候や物価高騰など不安定な要素が多くある中、学校…
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【決算】燕市の遠藤製作所、2026年12月期中間決算は売上高100億円超え...営業利益は前年同期比16%減 円安で仕入コストが上昇
新潟県燕市に本社を置く遠藤製作所は2026年8月6日、2026年12月期第2四半期（中間期）の連結決算を発表しました。売上高は前年同期比9.5%増の100億9000…
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19歳が殺人未遂・詐欺に続き...「保釈金立て替え」の嘘で50代男性から40万円とカードだまし取った疑いで再逮捕 新潟市
今年5月、茨城県内に居住する50代男性からキャッシュカード1枚と現金40万円をだまし取った疑いで19歳無職の男が再逮捕されました。 詐欺の疑い…
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【熊本地震】新潟市の職員が被災地支援 能登半島地震での経験生かす「培ってきた災害対応能力の成果実感」
7月の熊本地震の被災地、熊本市に派遣されていた新潟市の職員が8月6日、活動状況について報告しました。 最大震度7を観測し、8月5日の時点で災害関…
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【特殊詐欺】「よく変な電話が…」被害は“家族”で防いで！新潟県内今年の被害額は約14億円 お盆を前に警察が呼びかけ「家族みんなで対策を」
家族で集まる機会が増えるお盆を前に、家族ぐるみで特殊詐欺の被害を防いでもらおうと、警察が住宅を回り、直接、対策を呼びかけました。 相次ぐ特…
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【自由研究】「タブレットで調べるより実験するほうがいい」小学生が“科学の力”で事件解決！？血液から犯人特定「実験は知的好奇心が増える」新潟
8月6日、新潟市北区で夏休みの小学生を対象にしたサイエンススクールが開かれました。突如発生した事件の犯人を小学生が科学の力で解明していき…
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広島への原爆投下から81年 “悲惨な記憶”後世へ「継承は使命」 新潟市で犠牲者の冥福祈る追悼式
広島への原爆投下から8月6日で81年です。新潟市では犠牲者の冥福と平和を祈る追悼式が行われました。 8月6日、新潟市役所で行われた追悼式には、市…
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『史跡・佐渡金山』今年度の“来場者”10万人達成！世界遺産登録きっかけに増加 今年度は20万人超の見込み「佐渡の発展に貢献を」新潟
新潟県佐渡市の『史跡 佐渡金山』で8月4日、今年度の来場者数10万人突破を記念したセレモニーが行われました。 10万人目の来場者となったのは…