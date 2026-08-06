新潟市秋葉区で37.8℃観測 県内9地点で“猛暑日”に 日暮れ後も“熱中症”に警戒を

新潟県内には3日連続で熱中症警戒アラートが発表されていて、8月7日も猛暑日となった地点がありました。 高気圧に覆われて青空が広がり、朝か…