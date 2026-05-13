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最近、ダイエットまではいかないけど、太らないように気をつけて生活しています。

上がった体重を下げるのは大変ですが、維持ならまだ手間が少なくすむかなーと軽い気持ちで始めて毎日プロテインも飲み始めたのですが、めんどくさがりな自分は「プロテインを作る」のがちょっと手間で。

なにかいい方法はないかなと思っていたら、良いやつ見つけましたよ。味の素の「プロテインスープ」です。

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日常の延長としてプロテインを飲む

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いままでプロテインはバナナ味、ヨーグルト味、カフェオレ味など甘味系のフレーバー（大体みんなそうだと思いますが）をシェイカーでお昼にシャカシャカして飲んだり、筋トレ後に飲んだりしていました。

ただ、シェイカーにいれる。振る。飲む。という3ステップがうっすら面倒だなという感覚が抜けなくてですね……。プロテインを飲むときに毎回ちょっと気合をいれるというか。床に落ちた洗濯物をカゴに入れるくらいの頑張りが必要でした。

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その点、このプロテインはマグカップなんかにいれてお湯を注いで混ぜるだけなので、日常の延長でタンパク質を摂取できてありがたいんですよね。

なにより味が良し

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プロテインのバナナ味、ヨーグルト味、カフェオレ味。どれもみんな美味しいんですがやっぱりバナナシェイク、飲むヨーグルト、カフェオレに比べると多少の味の違いはあります。それはそう。タンパク質を美味しく摂取するのが目的なので、美味しさは重要ですが主目的ではないですしね。

このスープは僕は結構好きな味のコーンスープで、ポタージュのように結構クリーミーなんです。ファミレスででてくるコーンポタージュの味がする！と結構感激しました。

なので、プロテインを飲むというよりはコーンスープを飲みたいから飲む。その結果タンパク質20gが摂取できて、さらにカロリーは180kcal、脂質は3.9gと罪悪感のない数字で嬉しいですね。

一回の量にびっくりする

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一食分45gなんですが、大体大さじ5杯分をいれます。いままでシェイカーで作っていたプロテインが30gなので最初は粉の量にびっくりしますね。また、かき混ぜが甘いと溶け残りやすいかなと思うので、お湯を入れたらよくかき混ぜてください。

みそ汁もあるのだけれどコーンクリームのほうが美味しいかな

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バリエーションとしてコーンクリームスープの他にみそ汁もあります。

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一緒に買って飲み比べてみました。

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みそ汁はかつお出汁の味がバチッと効いていて味だけみると嫌いじゃないんですが、なぜかコーンクリームスープに比べて粉っぽさというかざらつき強いのが気になっちゃいまして。日常的に使うならコーンクリームスープのほうが個人的にはおすすめです。

朝食に1杯マグカップでコーンクリームスープを飲めばプロテイン用のシェイカーも汚れなくて済みますし、1日2杯以上飲む人は朝の一回はプロテインという感覚なく飲めるので習慣にしやすいですよ。

Source: Amazon