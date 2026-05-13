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知っておきたい「過去最高金利」の個人向け国債。金利上昇の裏にある日銀利上げや高市政権の影響とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元金融庁金融教育担当で金融教育家の塚本俊太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「【2026年5月】個人向け国債・新窓販国債の金利が過去最高更新！固定5年1.89％へ」と題した動画を公開した。動画では、2026年5月募集の個人向け国債と新窓販国債の金利が「過去最高金利さらに更新」となった要因と、今後の投資戦略について詳しく解説している。



塚本氏はまず、国債の利回りである「基準金利」の推移について、2024年1月からの政治・経済イベントと紐づけて解説を展開した。日銀によるマイナス金利解除を含む数度の利上げや、アメリカ大統領選でのトランプ氏再選による景気回復への期待、トランプ関税の発表とそれに伴う日本経済への悪影響懸念などが、金利を大きく上下させる要因になったと説明した。



さらに、国内における高市政権誕生による積極財政（国債増発）への懸念や、日銀審議委員へのリフレ派任命、中東情勢（アメリカとイスラエルによるイラン空爆）に端を発した原油価格の上昇とインフレ懸念も、ここ3ヶ月の金利上昇を牽引しているという。



これらの一連の出来事を受け、個人向け国債と新窓販国債の金利は上昇傾向を辿り、2026年5月の募集分はすべての期間において過去最高水準を塗り替えた。具体的には、個人向け国債の固定3が1.57%、固定5が1.89%、変動10が1.55%となり、新窓販国債の10年債は2.49%に達したことが紹介された。



最後に塚本氏は、今後の投資行動について言及。市場の焦点がイランの終戦合意と日銀の追加利上げにあるとし、「まだ金利が上昇する可能性は秘めている」と指摘した。その上で、「基本は投資期間にあわせて満期を選ぶ」こととし、固定3年、固定5年、変動10年をミックスして購入するのも選択肢のひとつであると結論付けた。