クレイジーウォウウォ!!、1stアルバム『WOW』リリース決定。先行配信シングル「心臓マッスル」リリース＆MV公開も
クレイジーウォウウォ!!が、1stアルバム『WOW』を7月22日にリリースすることを発表した。
今作は、SNS総再生回数22億回越えの楽曲「トンツカタンタン」を含む、今まで彼らがリリースしてきたシングル6曲に加え、「心臓マッスル」「ヒャウィゴゥ」「席替えムード」の新曲3曲、既存曲を再録した「VIVA!! (Album Ver.)」、「少年じだーい (Album Ver.)」の11曲が収録されている。さらに、3月29日に東京・Shibuya Milkywayにて行われた＜1st ONE-MAN LIVE “CRAZY”＞のライブ映像を収録したDVDも同梱される。
また、5月20日には先行配信シングルとして「心臓マッスル」の配信リリースとMVのプレミア公開が決定した。ライブフロアからSNSまで、次元を超えてリスナーを盛り上げる熱くて踊れるアッパーチューンで、MVではクリエイター・生活 / seikatsuとコラボしているという。
なお、Pre-add /Pre-saveキャンペーンでは生活 / seikatsuがデザインした「心臓マッスルオリジナル壁紙」がプレゼントされる。詳細は各種SNSをチェックいただきたい。
◾️先行配信「心臓マッスル」
2026年5月20日 リリース
配信：https://lnk.to/CrazyWowow_shinzomuscle
Pre-add / Pre-save キャンペーン：https://www.toneden.io/v-dd/post/shinzo-muscle
◾️1stアルバム『WOW』
2026年7月22日（水）リリース
購入：https://tower.jp/item/8003478
品番：NZS-1043 (CD+DVD)／完全生産限定盤
価格：\4,091＋税
▼CD収録曲
1.心臓マッスル _
2.トンツカタンタン _
3.ヒッサツワザ _
4.VIVA!! (Album Ver.)
5.toma
6.So sweet
7.水平線 _
8.席替えムード _
9.少年じだーい (Album Ver.) 10.step 11.ヒャウィゴゥ
▼DVD収録内容
1st SOLO ONE-MAN LIVE “CRAZY” at Shibuya Milkyway
・ ヒッサツワザ _
・ 少年じだーい _
・ ポックコーン _
・ So sweet
・ 水平線 _
・ 席替えムード _
・ VIVA!!
・ トンツカタンタン _
・ 心臓マッスル _
・ ヒャウィゴゥ _
・ toma
・ step
◾️＜自主企画「爆WOW」＞
2026年8月6日（木）大阪 梅田シャングリラ
OPEN18:30 / START19:00
2026年8月7日（金）名古屋RAD HALL
OPEN18:30 / START19:00
2026年8月9日（日）東京 代官山UNIT
OPEN16:30 / START17:00
▼チケット
・前売チケット料金：オールスタンディング（整理番号付）￥3,500-（税込）
・前売チケット料金：オールスタンディング（学割／整理番号付）￥2,500-（税込）
※ドリンク代別途必要
・当日チケット料金：未定
〈心臓マッスルリリース特別先行（抽選）2026/5/20 00:00:00〜2026/5/24 23:59:00
◾️その他ライブスケジュール
2026年
5月16日 FREEDOM NAGOYA 2026
5月17日 DayDay. SUPER LIVE 2026
5月23日 ながおか米百俵フェス2026
関連リンク
◆クレイジーウォウウォ!! オフィシャルX
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