クレイジーウォウウォ!!が、1stアルバム『WOW』を7月22日にリリースすることを発表した。

今作は、SNS総再生回数22億回越えの楽曲「トンツカタンタン」を含む、今まで彼らがリリースしてきたシングル6曲に加え、「心臓マッスル」「ヒャウィゴゥ」「席替えムード」の新曲3曲、既存曲を再録した「VIVA!! (Album Ver.)」、「少年じだーい (Album Ver.)」の11曲が収録されている。さらに、3月29日に東京・Shibuya Milkywayにて行われた＜1st ONE-MAN LIVE “CRAZY”＞のライブ映像を収録したDVDも同梱される。

また、5月20日には先行配信シングルとして「心臓マッスル」の配信リリースとMVのプレミア公開が決定した。ライブフロアからSNSまで、次元を超えてリスナーを盛り上げる熱くて踊れるアッパーチューンで、MVではクリエイター・生活 / seikatsuとコラボしているという。

なお、Pre-add /Pre-saveキャンペーンでは生活 / seikatsuがデザインした「心臓マッスルオリジナル壁紙」がプレゼントされる。詳細は各種SNSをチェックいただきたい。

◾️先行配信「心臓マッスル」

2026年5月20日 リリース

配信：https://lnk.to/CrazyWowow_shinzomuscle

Pre-add / Pre-save キャンペーン：https://www.toneden.io/v-dd/post/shinzo-muscle

◾️1stアルバム『WOW』

2026年7月22日（水）リリース

購入：https://tower.jp/item/8003478 品番：NZS-1043 (CD+DVD)／完全生産限定盤

価格：\4,091＋税 ▼CD収録曲

1.心臓マッスル _

2.トンツカタンタン _

3.ヒッサツワザ _

4.VIVA!! (Album Ver.)

5.toma

6.So sweet

7.水平線 _

8.席替えムード _

9.少年じだーい (Album Ver.) 10.step 11.ヒャウィゴゥ ▼DVD収録内容

1st SOLO ONE-MAN LIVE “CRAZY” at Shibuya Milkyway

・ ヒッサツワザ _

・ 少年じだーい _

・ ポックコーン _

・ So sweet

・ 水平線 _

・ 席替えムード _

・ VIVA!!

・ トンツカタンタン _

・ 心臓マッスル _

・ ヒャウィゴゥ _

・ toma

・ step

◾️＜自主企画「爆WOW」＞

2026年8月6日（木）大阪 梅田シャングリラ

OPEN18:30 / START19:00 2026年8月7日（金）名古屋RAD HALL

OPEN18:30 / START19:00 2026年8月9日（日）東京 代官山UNIT

OPEN16:30 / START17:00 ▼チケット

・前売チケット料金：オールスタンディング（整理番号付）￥3,500-（税込）

・前売チケット料金：オールスタンディング（学割／整理番号付）￥2,500-（税込）

※ドリンク代別途必要

・当日チケット料金：未定

〈心臓マッスルリリース特別先行（抽選）2026/5/20 00:00:00〜2026/5/24 23:59:00

◾️その他ライブスケジュール

2026年

5月16日 FREEDOM NAGOYA 2026

5月17日 DayDay. SUPER LIVE 2026

5月23日 ながおか米百俵フェス2026