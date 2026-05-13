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退職金は「一時金」で受け取るのが正解だった！圧倒的な節税効果と一生続く社会保険料の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【手取り激変】退職金の受け取り方で100万円差がつく／一時金が『圧倒的にお得』なたった1つの理由とは」を公開した。



動画では、退職金を受け取る際「一時金」と「年金」のどちらが得かというテーマを取り上げ、結論として一時金での受け取りが圧倒的にお得であると断言している。



秋山氏はまず、退職金を「年金」として少しずつ受け取る方法について、手取りが100万円以上減ってしまう可能性があると指摘する。

年金形式で受け取ると毎年の収入が増加し、それを基に計算される社会保険料も上がってしまうためだ。健康保険料などの負担は生涯続くため、「結果的に多くを社会保険料に取られてしまう」と警鐘を鳴らす。



一方で「一時金」を選択すべき理由として、税制上の極めて大きな優遇措置を挙げている。

一時金の場合、退職金は給与とは別の「別腹」として計算され、勤続年数に応じた高額な「退職所得控除」が適用される。さらに、控除を引ききれずに残った金額についても「2分の1（半額）」にして計算されるため、税金が大幅に安くなる仕組みだ。秋山氏は38年勤務で2,200万円の退職金を受け取るケースをシミュレーションし、かかる税金がわずか約10万5千円で済むことを具体的に示した。



最後に、この優遇を受けるためには会社から求められる「退職所得の受給に関する申告書」の提出が不可欠であると強調。出し忘れると一律で20%の税金が引かれてしまう「魔の20%の罠」に陥ると注意を促した。長年頑張って手にした退職金を守るためには、正しい税金の知識と申請手続きが欠かせないことがよく分かる内容となっている。