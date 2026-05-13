兵士を危険にさらさず脅威を撃墜

ウクライナ国防省は2026年5月9日、前線で活用する対ドローン用AI搭載機関銃が、ドローンを撃墜する様子を公開しました。

【動画】直撃を受け爆発！ これが、AI機関銃に迎撃されるドローンです

この砲塔は、前線で特に脅威となっている光ファイバードローンへの対策として開発されたもので、生身の兵士が危険を冒すことなく、遠隔で撃墜できる対空機関銃システムです。

光ファイバーを介して操縦されるドローンは、ジャミングなどの電子戦的手段では無力化できず、銃弾や砲弾、投網など、物理的な手段で撃墜する必要があります。

そこで、ウクライナの防衛技術イノベーションを支援する政府機関Brave1（ブレイブ1）が、民間企業や開発者による無人迎撃手段の開発と実戦投入を支援。投入されたのが、今回のAI搭載機関銃です。

このシステムは機関銃と連動しており、AIが敵ドローンを探知すると、自律的に追尾体制へ移行。オペレーターはボタンを押すだけで迎撃できる仕組みとなっています。迎撃方式は艦艇のCIWS（近接防空システム）に似ていますが、より小型で、地上の前線運用に適したシステムとなっているようです。

ウクライナ国防省によると、このシステムはすでに前線へ投入されており、主要戦線で活動する10以上の部隊で運用されているとのことです。光ファイバードローンのような小型飛行目標に対しても、高い命中精度を発揮するとしています。