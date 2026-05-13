折りたためるのに耐荷重160kg！2段スチールラックワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、総耐荷重約160kgの頑丈さと幅約20cmの折りたたみ収納を両立した2段スチールラックワゴン「100-CART030BK」を発売した。
■使わないときは幅約20cmにスリム収納
使用しないときは幅約20cmまで折りたためるため、限られたスペースにもすっきり保管できる。さらに、折りたたんだ状態で自立するので、壁際や棚の横、収納庫のすき間にも置きやすい設計だ。必要なときだけサッと広げて使えるため、常設スペースを確保しにくいオフィスやバックヤードにもおすすめできる。
■重い荷物も、上下2段で一気に運べる
総耐荷重約160kg、棚1段あたり約80kgに対応した頑丈なスチール製ワゴン。オフィス用品、備品、コピー用紙、段ボールなど、かさばる荷物を上下2段に分けて効率よく運搬できる。何度も往復していた荷物運びをまとめられるため、日々の作業負担を軽減し、オフィスや倉庫の移動作業をスムーズにする。
■大きな荷物も出し入れしやすい片側オープン設計
片側に支柱がない構造により、下段にも大きな荷物をスムーズに出し入れできる。段ボールや備品ケースなどを載せる際に支柱が邪魔になりにくく、荷物の積み下ろしを快適に行える。2段式で収納力を確保しながら、使いやすさにもこだわった設計で、日常の運搬作業をより効率的にサポートする。
■大型TPRキャスターで移動も小回りも快適
直径約10cmの大型TPR製キャスターを搭載し、凹凸のある床でも移動しやすい仕様だ。360度回転するキャスターにより方向転換がしやすく、狭い通路やデスク周りでも小回りが利く。さらにストッパー付きなので、荷物の出し入れ時にワゴンが動きにくく、安定した状態で作業できる。
■小物も安心して載せられる天板シート付き
棚のすき間を覆える天板シートが2枚付属しており、小物や細かな備品が隙間から落下しにくい仕様だ。天板シートには付属の滑り止めを貼り付けられるため、載せた物が滑り落ちにくくなる。キャスターと持ち手を取り付けるだけで使える簡単組み立てで、届いた後すぐに業務改善に活用できる。
■2段スチールラックワゴン「100-CART030BK」
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■大きな荷物も出し入れしやすい片側オープン設計
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■大型TPRキャスターで移動も小回りも快適
直径約10cmの大型TPR製キャスターを搭載し、凹凸のある床でも移動しやすい仕様だ。360度回転するキャスターにより方向転換がしやすく、狭い通路やデスク周りでも小回りが利く。さらにストッパー付きなので、荷物の出し入れ時にワゴンが動きにくく、安定した状態で作業できる。
■小物も安心して載せられる天板シート付き
棚のすき間を覆える天板シートが2枚付属しており、小物や細かな備品が隙間から落下しにくい仕様だ。天板シートには付属の滑り止めを貼り付けられるため、載せた物が滑り落ちにくくなる。キャスターと持ち手を取り付けるだけで使える簡単組み立てで、届いた後すぐに業務改善に活用できる。
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