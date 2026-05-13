「トランプ大統領の訪中団にNVIDIAのジェンスン・フアンCEOがいない」という報道をトランプ大統領がフェイクニュースだと否定

「トランプ大統領の訪中団にNVIDIAのジェンスン・フアンCEOがいない」という報道をトランプ大統領がフェイクニュースだと否定