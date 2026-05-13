オークネット<3964.T>は急反騰し、上場来高値を更新した。１２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想は前回予想の７１０億円から７２０億円（前期比１２．３％増）、営業利益予想は１１０億円から１１５億円（同２０．８％増）とした。年間配当予想は２円増額し、中間・期末各２１円の合計４２円としており、業況と株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。



１～３月期はシステム償却費や広告宣伝費の増加を考慮し、従来予想では減益を見込んでいたものの、実際には売上高が１８１億８９００万円（前年同期比１３．８％増）、営業利益が３２億２６００万円（同４．６％増）で着地。ＧＩＧＡスクール端末の取り扱いが増えたライフスタイルプロダクツセグメント、中古車需要が高い水準で推移したモビリティ＆エネルギーセグメントが想定を上回った。



出所：MINKABU PRESS