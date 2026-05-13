13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.7％増の589億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.8％増の434億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> など12銘柄が新高値。ｉシェアーズ グリーンＪリート ＥＴＦ <2852> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2621> など39銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.08％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.31％高、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <2838> が3.18％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.19％安、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は3.85％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.68％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.23％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.05％安と大幅に下落している。



日経平均株価が313円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金296億300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均336億9300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が32億6600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億2000万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が16億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億3300万円の売買代金となっている。



株探ニュース