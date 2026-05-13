タレントで実業家の紗栄子（39）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。涼しげなミニワンピなど夏ファッションに身を包んだ姿を公開した。

「5月12日発売のotonaSWEET 付録は、こだわって作ったALLISONBROWNのべっこう柄調光サングラス&めがねです めがね拭きにもなる花柄の巾着ケース付きだよ オフショットとともにどうぞ」とつづり、表紙を飾っている「otonaSWEET」のほか、涼しげなミニワンピなど夏ファッション姿の撮影オフショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「オフショ嬉しすぎる 可愛すぎる」「美、、、」「似合う」「今回もどのショットも最高に可愛い」「パーフェクト」「反則級の可愛さ」「紗栄子さん本当女の子すぎて可愛い」などの声が寄せられている。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の道休蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。現在は、タレントのほか、栃木の牧場「NASU FARM VILLAGE（那須ファームビレッジ）」の経営や被災地支援活動などを行っている。