日本の求人募集の給料に「衝撃受けた」と男性、中国ネット「物価が違う」「日本はとっくに」

中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「日本の給料に衝撃を受けた」との投稿があり、反響が寄せられている。

投稿者の男性は、沖縄県那覇市で見かけたカフェチェーンの求人募集の写真をアップした。募集要項には、ホール・キッチンスタッフのアルバイト・パートの給与が「時給1050円」と書かれている。投稿者は「人民元に換算すると50元にも満たない。他の先進国と比べるとずっと低い」とつづっている。



この投稿に、中国のネットユーザーからは1300件を超えるコメントが寄せられており、「高いじゃないか。国内なんて数十元だ」「国内のケンタッキーやマクドナルドでは時給15〜20元（約350〜460円）がいいとこ」「これでも、国内のティースタンドと比べると2倍くらいだけどね」「中国の地方ではまだ時給7元（約160円）程度の仕事がたくさんある。内陸部の清掃員の月給なんて1200〜1500元（約2万8000〜3万5000円）が当たり前」といった声が上がった。

一方で、「日本と中国では物価が違うだろう」「中国の物価は日本と比べてもだいぶ低いから」との指摘や、「日本の給料はやっぱり低い。米国と比べたら3分の1くらいだ」「日本はとっくに低賃金労働市場になってるよ」「日本人の収入と支出は先進国の中で最低レベル。デフレとは恐ろしいものよ」「今や日本人でさえもオーストラリアに出稼ぎに行っているくらいだ。日本で生活する経済的メリットなんてまったく思いつかない」といったコメントも寄せられた。

また、「確かに先進国としては高くないけど、おそらく円安と関係があるんだろうな」「実際は給料は低くない。ただ為替レートが低いだけ」「給料が低いというか、円が安くなってるんだ。3年前と比べたら3割くらい価値が下がってる」など、円安が関係しているとの意見も散見された。

このほか、「1日8時間働いて、1カ月で18万円くらい。とりあえず生活するには十分じゃない？」「上海に住んでるけど、うちの前の火鍋店の1カ月の給料は住居と食事付きで6000〜8000元（約14万〜19万円）」「日本の多くの大企業の中間管理職でも年収は1000万円に届かない。中国の大企業では中間管理職にならなくても年収45万元（約1000万円）を超える人は大勢いる。日本は観光にのみ適した国」などのコメントも見られた。（翻訳・編集/北田）