過去の言動をめぐり謝罪したサバンナの高橋茂雄（49）の妻でタレントの清水みさと（34）が13日までに自身のXを更新。高橋の相方、八木真澄（51）の投稿や、高橋との過去の関係を告白した中山功太（45）の謝罪を引用した千鳥ノブ（46）の投稿をリポストする形で、騒動に初めてリアクションした。

騒動は、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山がABEMA番組で、長年「いじめられていた」先輩芸人がいたことを匿名で告白したことが発端。高橋は八木の仲介で中山と話したことをXで明かした上で、謝罪した。中山も高橋からの謝罪を受け、「「『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。謝罪して撤回させてください」と和解を報告していた。

清水はこれまで騒動に言及していなかったが、まずノブの関連投稿をリポスト。ノブは投稿で、中山が高橋と和解したことを報告する内容を引用し「超面白い先輩と超面白い後輩です！大好きです！」と両者の才能を称賛している。

清水は続けて、八木の投稿もリポストした。八木は投稿で、騒動に言及した粗品のYouTubeを引用。粗品は「功太さんと高橋さん、どっちも好き」「八木さんもめっちゃ優しい」などと語っており、八木は「粗品、ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。ほんまにほんまにありがとう」と感謝している。

高橋と清水は22年12月に結婚を発表。お互いの趣味が合った“サウナ婚”で、1年の交際を実らせたことを明かしている。