明日14日の未明から明け方にかけて、東の空で細い月と土星が接近して見えます。明日14日の未明から明け方にかけては、北海道の北部や東北南部から九州にかけては晴れる所が多いでしょう。肉眼でも楽しめそうです。

明日14日の未明から明け方にかけて細い月と土星が接近!

明日14日の未明から明け方にかけて、東の空で細い月と土星が接近して見えます。



肉眼でも楽しむことができますが、日の出60分前の高度が10度ほどとかなり低いので、東の空が開けた場所で眺めると良いでしょう。

気になる天気は?

明日14日の未明から明け方は、北海道では北部を中心に晴れる所があるでしょう。北海道の東部や南西部、東北北部は雲が広がりやすい見込みです。東北南部から九州にかけては晴れて、星空を見られる所が多いでしょう。ただ、関東の沿岸部や山陰では雲が広がりそうです。沖縄は雲が多く、雨の降る所がありそうです。



日中は汗ばむ陽気ですが、未明から明け方は一日のうちで一番気温が下がりやすい時間帯です。まだ薄着だとヒンヤリする所があるでしょう。暖かくして星空観察を楽しんでください。