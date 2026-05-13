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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「美男美女カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューにて、25歳の外資系コンサルタントの男性と、22歳で就職活動中の女子大学生のカップルが登場。交際3年目となる二人が、「顔ですかね」と惹かれた理由を赤裸々に語るなど、リアルな恋愛事情や金銭感覚の違いを明かした。



インタビューは、二人の年齢と職業を聞くところからスタートする。男性は25歳で外資系コンサルタントとして働き、女性は22歳の学生であることが明かされた。二人の関係性について尋ねられると、大学のサークルの先輩と後輩であり、そこから交際に発展して3年ほどになるという。女性は男性のどこに惹かれたのかという質問に対し、笑顔で「顔ですかね」と即答し、和やかな空気が流れた。



続いて話題は、将来の展望や仕事に関するリアルな事情へと移る。現在就職活動中だという女性は、IT業界での東京勤務を志望していると語る。現在は就活との両立が難しいため、アルバイトはしていないと現状を説明した。一方の男性は、企業の経営課題に対してアドバイスをするコンサルタントとして働いており、年収は約800万円に上るという。さらに将来の夢について問われると、男性は「幸せな家庭を築きます」と回答し、女性は「アメリカとか横断してみたい」と夢を膨らませた。



その後、貯金額を尋ねられる場面では、男性が「600万くらい」と明かす横で、女性は「ないです、0円」と潔く答え、対照的な金銭事情が浮かび上がった。



お金の使い道については「旅行」と口を揃え、思い出の旅行先を「せーの」で合わせる場面では見事に「沖縄」と一致させた二人。相手に直してほしいところとして、男性が「すぐ癇癪起こすところ」と冗談交じりに指摘すると、女性が「やめて」と照れ笑いして制止するなど、終始リラックスした雰囲気で進行した。最後は互いに「これからも一緒にいてください」と言葉を掛け合い、交際3年という月日が育んだ深い絆と、自然体で支え合う温かい関係性が垣間見えるインタビューとなっている。