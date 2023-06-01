【VS Studio SNK】 5月1日 設立

SNKは5月13日、株式会社VS Studio SNKを連結子会社化することを発表した。

VS Studio SNKは、代表取締役CEOを原田勝弘氏が務める新たなゲームスタジオ。5月1日に設立されており、SNKとVS Studio SNKはゲームソフトの開発において連携し、さらなる開発の強化を図るという。

原田勝弘氏は、バンダイナムコエンターテインメントにおいてエグゼクティブディレクターやプロデューサーとして「鉄拳」シリーズを率いてきた人物。2025年末を持ってバンダイナムコエンターテインメントを退職していたが、今回SNK傘下で新スタジオを立ち上げることとなった。

原田氏からは、ビデオメッセージなどが発信されており、設立の経緯やスタジオ名の由来、また人材募集などについて語られている。

【新スタジオ「VS Studio SNK」設立｜原田勝弘氏からのメッセージ】原田 勝弘氏コメント

新たなゲーム開発スタジオ「VS Studio SNK」を立ち上げることとなりました。通称VS Studioは、「伝統に挑み、極限を創る / Beyond tradition, crafted to perfection」を理念に掲げています。

技術、感性、そして世界最高水準の知見を結集し、極限を追求する。

自由で開かれた、余裕と余白のある環境から新しい発想を生み出し、心に刻まれる遊びを創造する。

その想いを形にするために、このスタジオを立ち上げました。そしてVS Studioの「VS」には、様々な意味が込められています。我々のルーツである「Video game Soft（VS開発部）」、そして伝統に挑む「Versus」の精神、また「Visionary Standard」「Volition Shift」「Vanguard Spirit」など、革新や挑戦を象徴する多くの意味を内包しています。

長年にわたりゲーム開発に携わる中で、開発者としてのこれからの時間をどう生きるか、「開発者が最高の実力を発揮できる環境とは何か」を常に考えてきました。VS Studioは、そのひとつの答えでもあります。

技術と知見を結集し、情熱を持った仲間と共に、最高のゲーム体験を世界中のユーザーへ届ける。VS Studioは、そんな挑戦を続けるスタジオでありたいと考えており、我々と志を共にする新しい仲間も募集していきます。

今後のVS Studioにご期待ください。

SNK小田泰之氏コメント

我々にとって長年の友人であり、また良きライバルでもあった原田勝弘氏をSNKグループに迎えいれることができ、非常にうれしく、非常に誇りに思います。昔から、もしも一緒に仕事をしたら、という仮定の話をする間柄でしたが、今回、それが実現しました。

正直、まだ何も決まってはいませんが、今まで以上に面白くなることは間違いないと思います。今後ともSNKおよびVS Studio SNKをよろしくお願いいたします。