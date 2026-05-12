『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が2026年11月11日に配信決定！

Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて、世界中で大ヒットを記録する超大作ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』の待望のシーズン3が、2026年11月11日（水）よりプライム会員向けに独占配信開始されることが明らかになった。あわせて、初ビジュアルが公開された。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が配信決定

プライムビデオは、5月11日（現地時間）にニューヨークで行われたAmazonの年次イベントであるアップフロントでのプレゼンテーションにて、本作のシーズン3の配信開始を発表した。全世界で1億8,500万人以上の視聴者を獲得した本シリーズは、世界的な成功と数々の受賞歴を誇る。

本作はプライムビデオ史上最も視聴されたタイトルの一つであり、世界規模で熱心なファン層に支持されている。批評家からも、その壮大なスケールとプロダクション・バリューが高く評価されており、シーズン1と2は、全米の映画評論サイト「Rotten Tomatoes」で批評家の高評価を示す“Certified Fresh”を獲得している。それぞれの配信開始後91日間の視聴者数ランキングにおいて、シーズン1はプライムビデオ史上最大のTVシリーズであり、シーズン2は歴代の続編シーズンのトップ5に入っている。またシーズン2は、ニールセンのStreaming Top 10チャートでオリジナルシリーズ第1位としてデビューし、全配信期間を通じてトップ4を維持した。

Amazon MGMスタジオのグローバルテレビジョン責任者であるピーター・フリードランダーは、「この作品は当初から、Prime Videoを代表するグローバルシリーズを特徴づけるスケール感、野心、そして映画的なストーリーテリングを体現してきました。世界中の何百万人ものファンからの圧倒的な反響は、中つ国を巡るこの物語が人々の心に響き続けていることを明確に示しており、その勢いはシーズン3に向けてますます高まっています」と述べている。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』について

本作は、「中つ国」の歴史上でも伝説的な〈第二紀〉のヒーローたちを初めて映像化した作品で、J・R・R・トールキンの『ホビット』や『ロード・オブ・ザ・リング』の遥か数千年前を舞台にした壮大な物語だ。偉大な力の創造、王国の栄枯、ヒーローたちの試練、そして全世界を闇で覆うトールキンが生み出した最強のヴィラン、これらすべてが観るものを〈第二紀〉の世界に誘う。

平和な時代から物語は始まり、お馴染みのキャラクターたちと新たなキャラクターたちが次第に、長い間恐れられていた「中つ国」の悪の再来に立ち向かっていく様子が描かれる。霧ふり山脈の暗闇の奥地からエルフの首都リンドンの雄大な森を抜け、息を飲むような広大な島国のヌーメノール王国を通って、最果ての地に及ぶまで、この旅で出会う王国や人々は、長く伝説として語り継がれて行くことだろう。

シーズン2の出来事から数年後を舞台に、シーズン3はエルフとサウロンの戦争の頂点で展開される。冥王サウロンは戦争に勝利し、すべての民を支配し、ついに「中つ国」全土を統治するための力を与える「一つの指輪」を作り上げようとする。

本作は、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーのJ.D.ペインおよびパトリック・マッケイが制作を担当する。エグゼクティブプロデューサーのリンジー・ウェバー、ジャスティン・ドブル、ケイト・ヘイゼル、エグゼクティブプロデューサー兼監督のシャーロット・ブランドストロムが参加する。マシュー・ペンリー＝デイビーがプロデューサーを、アリー・オリアリー、ティム・キーン、アンドリュー・リーが共同プロデューサーを務める。本シリーズはAmazon MGMスタジオが制作している。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3 配信情報

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3は、Amazon Prime Videoにて11月11日（水）より独占配信開始。なお、シーズン1〜2は独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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