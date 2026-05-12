新型「“車中泊”できるノア」発売！

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは2026年5月12日、トヨタのミニバン「ノア」をベースとするコンプリートカー「MULTI UTILITY（マルチユーティリティ／以下、MU）」を発売しました。

ベース車両は「S-G」グレードのハイブリッド車（2WD）で、あえて3列目シートを排した「2列シート・5人乗り」の設定とすることで、広大なラゲージスペースと自由度の高い車内空間を実現。日常使いから本格的な車中泊までを一台でこなします。

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ノアMU最大の特徴は、標準装備された専用設計のラゲージフレームとラゲージボードによる2段構造の荷室です。空間を上下に仕切ることで、買い出しの荷物とアウトドアギアを効率よく積み分けることができ、走行時の耐荷重も60kgを確保しています。

さらに、夜間の作業や車中泊の準備に便利な「専用ルームランプ（ホワイトLED・6灯／増設アクセサリーソケット接続式）」、小物置きに重宝する「専用クォータートリムトレイ」、耐荷重3kgの「専用ユーティリティフック」、120Wの「専用アクセサリーソケット」を標準装備し、移動先での滞在を快適にサポートします。

外装色は「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アーバンロック」「ニュートラルブラック」の全4色を展開。バックドアには専用の車名デカールを装着し、特別感を演出します。

ノアMUの価格（消費税込、以下同）は407万円、北海道地区では寒冷地仕様を含み413万7100円です（沖縄地区は価格が異なる）。

さらに、本格的な車中泊を楽しみたいユーザー向けには、架装メーカーオプションとして「フロントベッドボード（16万5000円）」が用意されました。

リアシートを倒して3分割のボードを広げるだけで、大人2人が横になれるフラットな就寝スペースが完成。総耐荷重150kgを誇るベッドの下に荷物を収納できるため、居住空間を最大限に活用できます（走行時ベッドボードとフレームの取り外しが必要）。

また、販売店装着オプションとして、手入れがしやすくギア装着ベルトを備えた「専用シートカバー（11万円）」も設定されました。