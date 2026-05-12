お出かけ中、飼い主さんの手に『オヤツ』があることに気付いたコッカープーさん。すぐに食べたがるかと思いきや…まさかの反応が話題になっているのです。

クセになること間違いなし、中毒性が高すぎる光景は、記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『オヤツ食べる？』と犬に聞いた結果→『喜ぶかな』と思っていたら…想像と違った『態度』】

『オヤツ食べる？』と聞かれた犬

Xアカウント『@kamamama24』に投稿されたのは、コッカープー「かまぼこ」くんのお姿。

この日も飼い主さんと共に、お出かけを楽しんでいたというかまぼこくん。道中、飼い主さんが『オヤツ』を食べるかどうかと提案してみた結果…まさかの反応を見せたのだといいます。

思っていたのと違う『まさかの反応』に爆笑

目を細め、横目でジトッとした視線を飼い主さんに向けたというかまぼこくん。

少しだけお顔を上げて、スンッとした表情で『なに？オヤツ？別に興味ないんですけど…』とでもいうかのような素振りを見せたというのです。

片方のおててを上げながら、飼い主さんの手元にあるオヤツとどこか遠くの景色との間でチラッチラッと視線を巡らせたというかまぼこくん。

『え？オヤツ？べつにほしくないし』『ほしくないですよ、べつに』と、何らかの感情、プライドとの狭間で葛藤しているかのようにも見える行動の後…。

『そこまでいうなら仕方ないですね』とばかりに、大急ぎで駆け寄りオヤツをゲットしたそう。

飼い主さん曰く、お風呂に誘うためにオヤツで誘惑しようとした時にも同じようなアンニュイな表情を浮かべ『べつにほしくないし』モードを発動していた動画が発見されたこともあり、かまぼこくんなりのこだわりがある模様。

『オヤツなんかで簡単につられないんだからねっ』というツンデレっぷりを発揮するかまぼこくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「薄めの横目でオヤツ見てるｗ」「プライドなのかな」「可愛すぎるｗｗ」「しっかり目で追っててかわいい」「見てないフリしますよね」「チラ見してるのが良い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

個性とユーモアに溢れる日常が大人気

かまぼこくんは、とっても甘えん坊で個性とユーモアに溢れる男の子。ご近所で暮らす「たまきさん」との関係性や、豊かすぎる表情が大人気で日々多くのフォロワーを癒やされています。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすかまぼこくんのお姿は日々多くのユーザーにコッカープーの魅力や笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kamamama24」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。